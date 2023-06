Amanhã (20) tem Jogo das Estrelas em Itapevi

Nesta terça-feira (20) a Arena Parque (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei – Cidade Saúde) recebe, a partir das 19h30, o “Jogo das Estrelas”, ação solidária que visa a arrecadação de alimentos e agasalhos para os mais necessitados.

A partida contará com a participação de jogadores do cenário atual e do passado, artistas, músicos, influenciadores e jornalistas esportivos.

As presenças confirmadas são: Emerson Royal (Tottenham), Juninho (Osasuna), Caio Henrique (Mônaco), e Claudinho (Zenith). Também estarão no jogo os ex-atletas do Santos Narciso, Madson e Domingos; do Palmeiras Amaral, Marcos Assumpção e Zé Roberto; do São Paulo Dodô e Fabiano, além de Bruno César (ex-Corinthians) e Pereira (ex-Sport). Participarão ainda os influencers Boca de 09, Racha, Jukanalha, Thiago Tcar e Felipe Buh. Entre os músicos, vão jogar os integrantes dos grupos de pagode Envolvência Fizart, além do cantor de funk Mc Livinho e o jornalista esportivo Cartolouco.

Para participar, o público deve trocar o ingresso por dois quilos de alimentos não perecíveis ou um agasalho em bom estado de conservação.

As roupas serão distribuídas no “Bazar do Acolher”, ação que atende as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Os itens devem ser trocados na porta do estádio, de preferência com 30 minutos de antecedência.