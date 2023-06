ACCD Osasco volta a realizar tradicional festa julina após 3 anos

A Festa Julina da AACD Osasco será retomada no próximo mês, após pausa nos últimos três anos por conta da pandemia de covid-19. O evento será realizado no dia 8 de julho, das 11h às 20h, na unidade localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.150, no Jardim Piratininga.

publicidade

Será promovido um momento de festividade, com brincadeiras e shows, além de comidas e bebidas típicas. Os ingressos da festa beneficente já podem ser adquiridos diretamente na AACD de Osasco por R$ 5 e crianças de até 12 anos não pagam.

Algumas atrações já estão confirmadas, como Leo Azis, Shay Andrade, Claudio Guico, João Lucas & Levy, Quem Sabe, e Andreza. Além de música ao vivo, a Cia. Vírus do Amor estará presente para animar e interagir com o público. Especialmente nesse dia do evento o bazar da unidade estará aberto.

publicidade

A Festa Julina da AACD Osasco tem patrocínio da Viação Urubupungá, Pastel da Camilla, Guala Clouseres e Associação Piauiense, assim como o apoio da Polícia Militar, Prefeitura de Osasco, Afercom, Eficaz, Shopping Osasco Plaza, Levíssima Olímpica, DC Infinity, Hibero Sistemas, Supermercado Econômico, Supermercado Sorocaba, Amigos dos Pallets, Nutri Leal Restaurante e Pelikano DOOH.

AACD Osasco

A unidade é fruto dos recursos arrecadados na quarta edição da Campanha AACD Teleton e completa, neste mês, 20 anos de história. A AACD de Osasco realiza cerca de 68 mil atendimentos, todos os anos, para pessoas com deficiência física, tanto na própria cidade como em 14 municípios vizinhos. Todo o valor arrecadado com o evento é destinado à manutenção desses tratamentos.

publicidade

SERVIÇO

Festa Julina – AACD Osasco

Quando: 8 de julho (sábado), das 11h às 20h

Onde: AACD de Osasco – Avenida Getúlio Vargas, 1.150 – Jardim Piratininga (Próximo ao Hospital e Maternidade Amador Aguiar)

Ingresso: R$ 5 – compra e retirada é feita somente na instituição