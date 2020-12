Horóscopo do Dia (07/12) | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (07/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor, próximo está o dia em que você encontrará alguém que acabará com sua solidão. Os sentimentos e gostos comuns levarão você ao começo do idílio com uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: O negócio que lhe oferecerão nos próximos dias não pode ser perdido, aproveite essa oportunidade. Não exclua essa possibilidade que eles estão lhe dando especialmente agora quando as coisas começam…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não acreditar que é possível namorar quem você gosta é algo que você faz com frequência. O problema é quando essa pessoa não sai de seus pensamentos, sem ao menos saber…

Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje serão dias de conquistas e tranquilidade, depois de uma luta constante que parecia não ter fim. A sorte em sua profissão, mudança de emprego e finanças vai mudar você de uma maneira…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O seu mundo está cheio de pessoas interessantes, encontrar apenas uma que atenda às suas necessidades de se sentir amado, pode ser uma missão impossível, mas não é que aparece…

Dinheiro & Trabalho: É o momento de avaliar seriamente se há a necessidade de estar junto com outras pessoas para viabilizar o projeto que sabe que vai dar certo. Vá em frente sozinho, confie mais porque capacidade e conhecimento…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Começa um período muito favorável no amor e paixão. Sua alma gêmea se aproxima de porque você desperta sensações nela, que são espontâneas. Ela deixa de se esconder atrás dos medos…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente conseguirá implantar seus projetos. Depois de tantos contratempos, você começará a superar cada um dos obstáculos. Dinheiro não previsto, virá ao seu encontro, tudo começa a se movimentar…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Surgirá uma forte atração por alguém que conhecerá e que não sairá de seus pensamentos, com isso, seu relacionamento atual pode estar em perigo se você não se posicionar…

Dinheiro & Trabalho: Com o que acontece em volta da sua vida profissional, você encontrará maneiras novas e originais de aumentar sua renda, talvez fazendo algo que não gostava há muito tempo, mas que agora surge como uma…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu coração parecerá estar neste momento numa espécie de redemoinho que pode levá-lo de um lugar para outro. Porque você sentirá que, ainda neste mês ao conhecer alguém, sua…

Dinheiro & Trabalho: Você é uma pessoa organizada e detalhista tem o instinto certo para um bom negócio e não fica intimidado facilmente. Você sabe fazer uma boa leitura dos acontecimentos, e é isso que agora vai lhe…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Definitivamente sua vida amorosa está destinada a ser melhor, mais completa, mais brilhante neste período. Você só tem que se sentir sereno e confiante, porque o destino vai fazer…

Dinheiro & Trabalho: Você é um signo muito dinâmico, não tem dificuldade em trabalhar nem de enfrentar desafios importantes. Diante da atual situação, abra sua mente, deixe certos medos, porque felizmente, seu emprego…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Agora sua vida amorosa adquire um dinamismo diferente, cheio de grandes possibilidades porque a energia cósmica estará a seu favor. A melhor coisa é que quem não combina…

Dinheiro & Trabalho: Tudo vai ficar bem nas finanças, contanto que você decida agir, não pode continuar adiando essa decisão importante para melhorar sua economia. Você já colocou na balança os prós e os contras, então tome…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não se deixe vencer pelo desânimo no amor. As coisas podem mudar rapidamente se você começar a acreditar que com essa pessoa assim será. Por isso, comece a transmitir confiança…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho não fique estressado e não se complique com coisas simples, toda mudança traz seus riscos, mas para você isso não existe agora. Fique tranquilo porque tudo vai dar certo. Financeiramente…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não será fácil entender o que vai acontecer com você nos próximos dias quando cruzar com alguém que não conhecia. Entenda que os sentimentos têm razões que o coração não entende…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo no seu signo que oferece oportunidades incríveis para obter sucesso, fazendo com que você tenha o merecido reconhecimento. Muito provável que logo uma pessoa em cargo de alto poder possa…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Geralmente você se sente atraído por pessoas originais, aquelas que às vezes são extraordinárias demais, e desta vez, você não terminará de conhecer alguém que aparece e já estará…

Dinheiro & Trabalho: Tente ficar firme sem se deixar dominar pela ansiedade já que a partir dos próximos dias, abre-se o caminho dos negócios, e um toque de boa sorte envolve você recuperando o que considerou perdido, tendo…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Haverá uma mudança muito importante em sua vida afetiva, surpresas e encontros estão em alta, assim como uma relação amorosa que pode começar rapidamente. O ideal para manter…