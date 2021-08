Horóscopo do Dia 16/08: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 16/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As estrelas marcam uma tendência positiva em que seu progresso na área sentimental será bem visto e aceito. Hoje é um bom dia para você se aproximar daquela pessoa que lhe interessa.

Dinheiro & Trabalho: Muitas ideias e projetos que estavam adormecidos vão acordar e forçar você a tomar decisões rápidas e inteligentes. Terá que se adaptar às circunstâncias à medida que elas ocorrem. Por… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se realmente sente que existe algo entre a pessoa pela qual está interessado e você, mas tem dúvida de que seja algo passageiro, então deve investir mais tempo para ter certeza.

Dinheiro & Trabalho: Precisa saber que tudo o que você faz no campo profissional tem um motivo e que o que deseja alcançar na vida não se baseia apenas em ganhos materiais. Por outro lado, vai pensar… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem informações suficientes para poder dar a essa pessoa um presente deslumbrante, sem nenhum motivo especial para isso. Este é um bom dia para investir no que ainda pode render bons frutos.

Dinheiro & Trabalho: Estará com muitas ideias para atingir seus objetivos. Assim, você estará muito focado o que o ajudará a avançar muito em seus projetos profissionais e pessoais. Embora você deva ter… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A melhor coisa que pode fazer para despertar o amor dessa pessoa especial por você, é procurar estímulos que os façam se encontrarem no mesmo caminho. Tente procurar mais coisas.

Dinheiro & Trabalho: Os projetos que você tem pendentes de desenvolver ganharão força e destaque. Abra a mala dos seus sonhos e ambições, porque é aí que se escondem as suas futuras riquezas. Precisa… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Possivelmente vai querer se jogar com tudo para conquistar aquela pessoa que você gosta. Mas deve ter cuidado, sua fala pode denotar o quanto está ansioso para ter ela como parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Estará muito focado na área profissional. Terá muito claro sobre as tarefas nas quais deve trabalhar arduamente e quais são as tarefas triviais e superficiais. Permaneça no caminho… Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Pode estar mais perto do que nunca de encontrar alguém que o complemente de uma maneira diferente da que você está acostumado. A paixão e a sexualidade serão potencializadas.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que tomar uma decisão a respeito do campo profissional em que deseja trabalhar, porque isso vai dar uma guinada em sua vida que o colocará entre a espada e a parede. Pode… Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está sentindo que existe uma magia especial com alguém que já conhece há um tempo e gosta de estar na sua companhia. Há muita química entre vocês, e isso se percebe à distância.

Dinheiro & Trabalho: É hora de tornar-se ciente de seus dons e habilidades, comece neste mesmo instante. Assim, seus planos de progresso serão facilmente bem-sucedidos, e as estrelas favorecerão todos… Continue lendo o horóscopo do dia signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Para conquistar aquela pessoa que tanto gosta, deverá mostrar o que sente e se manifestar mesmo que isso seja desafiador para você, mas não terá escolha. Abra sua alma.

Dinheiro & Trabalho: Estará sentindo que o universo está cheio de sinais e que alguns o orientam para o caminho do sucesso. Seu coração está cheio de sabedoria e boas vibrações, deixe que se manifeste… Continue lendo o horóscopo do dia signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Dizer o que pensa e fazer o que é dito é uma regra que deve acompanhá-lo em todas as esferas da vida. Contanto que você seja sincero, transparente e consistente em tudo que faz, o amor vai prosperar.

Dinheiro & Trabalho: Você querer se tornar uma pessoa disposta e pronta para soltar as rédeas de uma grande imaginação. Graças a ela, será fácil para você resolver qualquer eventualidade que possa… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você apostou todas suas fichas no amor por essa pessoa. Com palavras e com ações. Já sabe dos seus sentimentos por ela, e agora o que resta é dar-lhe um tempo para agir.

Dinheiro & Trabalho: Está num momento em que deve se concentrar em si mesmo e no que o faz feliz, no nível de trabalho terá que procurar uma alternativa para esse projeto caso dê algo errado. Todos os esforços… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Possivelmente está tendo uma conexão especial com uma nova pessoa que entrou em sua vida, é uma boa oportunidade para explorar melhor essa conexão.

Dinheiro & Trabalho: Talvez você esteja disposto a fazer uma transformação impressionante no trabalho deixando para trás certos inconvenientes que o cercam. Colocará mais impulso em suas tarefas diárias, pois… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está fantasiando muito com a pessoa que lhe interessa e fazendo pouco ao respeito, deve saber que o momento é bom para voltar a amar e começar a dar passos firmes.

Dinheiro & Trabalho: Todo o esforço e dedicação que vem desempenhando incansavelmente por muitos meses no trabalho, será reconhecido nestes dias, o que poderá trazer um reconhecimento para o… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

ALERTA// Sabesp dá “puxão de orelha” em Juliette e convoca “cactos” a usarem água com consciência