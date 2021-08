Inscrições para 15 cursos gratuitos em Barueri serão abertas nesta segunda (16)

Começam nesta segunda-feira (16) as inscrições em 15 cursos gratuitos oferecidos pelo programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri. Nesta etapa são oferecidas 1.345 vagas para cursos ministrados em EaD.

São oferecidos cursos de assistente de departamento social, auxiliar de logística, marketing digital, assistente de recursos humanos, assistente administrativo, assistente financeiro, liderança e coach, portaria e recepção, técnicas de oratória, técnicas de segurança do trabalho, gestão de qualidade e auditor interno de qualidade. Todos com carga horária de 100 horas.

Também serão oferecidos os cursos de eletricista autônomo e NR 10 (Norma Reguladora que auxilia na segurança de profissionais que trabalham com energia elétrica), ambos com carga horária de 40 horas. Há ainda uma novidade: o curso de E-social, programa do governo federal que digitaliza informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas.

As aulas terão início no dia 8 de setembro e ficarão disponíveis na plataforma online até 8 de outubro. Após aprovação, o candidato receberá um certificado digital de conclusão do curso.

Os cursos são destinados aos moradores de Barueri, que tenham idade a partir de 18 anos, ensino fundamental ou médio concluídos e o Cadastro Cidadão atualizado.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri:

Para se inscrever, os interessados deverão acompanhar as páginas das redes sociais do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram, onde serão divulgados a lista de candidatos aprovados. Após a inscrição, o candidato receberá no e-mail cadastrado no sistema a confirmação com o link que dará acesso à plataforma de estudos.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4163-1340, (11) 4199-0513 e pelo WhatsApp (11) 94272-7589 (somente mensagens).

