Horóscopo do Dia 20/09: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 20/09: confira as previsões para o seu signo hoje,...

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Há uma relativa facilidade na forma como você começará a lidar com alguns novos relacionamentos, certas situações devem ter algumas belas transformações, especialmente pela…

Dinheiro & Trabalho: Um passo em frente é o que o está aguardando nas finanças. Você se moverá na direção certa, e o fará com determinação, com boas expectativas para melhorar sua condição. Tudo estará se recuperando…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você estará muito feliz, pelo simples fato de passar a sentir que haverá algo muito emocionante no ar, que deve deixar sua vida ficará mais leve e alegre. O que você menos aguarda…

Dinheiro & Trabalho: Mais do que nunca, quanto mais você ajudar os outros nesta jornada astral, mais retorno o universo lhe trará, e mais você sentirá isso acontecendo em sua vida. As finanças proporcionarão que tenha…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nos relacionamentos, preste atenção a conversas que acontecerão em um grupo onde haverá novas pessoas, em que um assunto ficará no ar, que terá a ver com você, portanto, não o…

Dinheiro & Trabalho: Um pouco de sorte e fé em que vai dar certo, o levarão longe durante esta jornada. Concentre-se com toda sua força em seus projetos, que muito em breve verá resultados positivos em seu caminho…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As boas sensações que estão se aproximando de você podem ser as mais esperadas desde algum tempo. É o momento de manter em alta um ar de felicidade e otimismo, porque é…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá se ver como em uma espécie de conexão com a fortuna, onde deixar esse fluxo de energia chegar será o mais indicado. Você verá que junto com resolver problemas, entrar num outro…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Embora você geralmente resista ao que se mostra como bagunçado, desta vez você terá de abrir um pouco a mente. Deixe o instinto te guiar, porque uma atitude um pouco diferente do…

Dinheiro & Trabalho: Tudo terá um significado se você começar a analisar melhor, porque algumas coisas que normalmente davam certo, agora como que travam. Isto porque se fecha um ciclo e se abre outro, que é quando…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há pela frente uma série de conversas com uma nova pessoa, que trarão um pouco de provocação e que o deixarão se sentindo com vontade de estar sempre junto dela. Papos do tipo…

Dinheiro & Trabalho: No lado financeiro você desenvolverá um jeito que pode ajudá-lo a realizar seus planos. A forma como você deve de começar a mexer com o dinheiro é mais positiva, e permitirá que se abra para…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma fase em que pode que você tenha se sentido sozinho vai acabar, porque alguém entra em sua vida e vai preencher os vazios do seu coração. O amor volta para o seu lado e lhe dará…

Dinheiro & Trabalho: Hoje, a intuição será o seu guia, portanto, confie em seus instintos nas questões que envolvem dinheiro, porque você pode encontrar soluções para problemas que pareciam insolúveis. Você vai olhar em…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você tem companheiro, é um bom momento astral para fortalecer os laços afetivos e definir planos para o futuro juntos. Por outro lado, se você estiver solteiro, é uma jornada em que…

Dinheiro & Trabalho: Hoje, tome cuidado com gastos impulsivos, procure manter um orçamento equilibrado, não se empolgue. Todo o desejo que espera ver realizado, para ter as condições de viver uma vida mais…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Aumenta seu carisma e poder de atração nesta fase astral, o que pode fazer com que tenha mais facilidade em atrair uma pessoa em especial. A boa energia que flui ao seu redor é de…

Dinheiro & Trabalho: Seu caminho pela área das finanças pessoais começa a mostrar outra cara, você estará livre de obstáculos para decidir o que é melhor escolher e fazer, o ajuda também a definir metas de longo…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma boa energia no seu signo, será a que você precisa para ver com mais confiança os assuntos relacionados a namoro e romance, com opções inéditas e possíveis, que não tinha como…

Dinheiro & Trabalho: Excelente jornada para negociar novos contratos ou chegar a acordos importantes, também para ir definindo uma compra de valor mais elevado, porque as condições financeiras se transformam…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A partir desta fase, você estará pronto para desencadear alguns de seus sonhos mais profundos relacionados a namoro, sem grandes condições ou restrições. Chegou a hora de apostar…

Dinheiro & Trabalho: Sua capacidade de atrair, desde que se mantenha positivo, o ajudará a progredir muito nas finanças. Talvez você tenha a oportunidade de comprar algo que deseja há muito tempo. No final das contas você…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Será um tempo muito intenso e bastante feliz nas suas relações com os demais, principalmente com uma delas, que estará diretamente ligada ao que você deseja, e que pode vir…

Dinheiro & Trabalho: É um período especial para poder organizar de forma firme e intensa a maneira de lidar com dinheiro, de chegar a soluções práticas e promissoras. A partir de agora você terá como se conectar com seus…Continue lendo o signo Leão