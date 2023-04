Horóscopo do Dia 23/04: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 23/04: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 23/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com certeza saberá o que fazer quando estiver diante de uma situação um tanto empolgante quanto incomum, que é quando alguém mostrar uma queda por você num local e hora…

Dinheiro & Trabalho: Há eventos inesperados no seu signo neste ciclo com implicações financeiras que não são ruins, pelo contrário, bastante agradáveis, mas que exigirão atenção e sigilo da sua parte. No trabalho as…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Esta etapa é muito intensa e as ondas astrais que o cercam atraem alguém que você gosta, precisa colocar essa parte intuitiva do seu signo para funcionar, assim sentirá melhor as vibrações…

Dinheiro & Trabalho: É hora de dar um passo adiante em sua carreira profissional, mensagens sutis aparecerão mostrando o caminho. Para quem está em busca de trabalho, é um período para ter bons resultados, porque esse…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você procura por um novo amor, logo ficará numa montanha russa de emoções. Alguém será o causador disso e você não terá como evitar. Ao falar com essa pessoa, certas coisas…

Dinheiro & Trabalho: Não deixe energias negativas rondar seu mundo, logo agora que está prestes a receber influências astrais positivas em suas áreas de trabalho e finanças. Certas situações irão empurrá-lo para….Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Para o amor reinar em seu coração novamente terá de criar coragem e falar abertamente, deixar de ficar nas insinuações e brincadeiras. Ao fazer isso, se deparará com uma…

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a iniciar um ciclo de prosperidade, mas para que seja bem aproveitado, você deve corrigir certas falhas nos gastos e na maneira como administra seu dinheiro. Certas circunstâncias que…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há alguém trabalhando para retomar ou iniciar um namoro com você. Isso não está muito claro ainda, mas que há um período de grande intensidade no futuro imediato, é algo certo…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, tempo de criar ou retomar alguns contatos profissionais que aguardam uma notícia sua. Com eles algumas portas se abrem, não que vá mudar de emprego agora, mas há novidades…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não se deixe manipular por alguém que só olha para você desejando apenas ter um contato físico. Separe bem o que são desejos, do que realmente são sentimentos. Logo, alguém…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, a rotina deverá ser alterada já que de repente pode que se veja executando duas atividades ao mesmo tempo. Nenhuma irá conflitar com a outra, mas essa nova tende a se tornar a principal. Uma…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor sem regras ou condições não se preocupa com obstáculos, simplesmente se vive, se desfruta. E é isso que deverá ter presente ao se envolver com um amor que tanto pode se…

Dinheiro & Trabalho: Seja prático e obterá o que procura em termos de dinheiro. Certos ideais podem ser bonitos, mas incompatíveis com tudo ao seu redor. É um momento muito propício para ir atrás de assuntos profissionais que…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Muito interessante, mas onde você menos espera a expectativa de um novo romance pode acontecer, use todos os sentidos para captar os sinais que estão acontecendo em torno de…

Dinheiro & Trabalho: Não deverá deixar para trás velhas aspirações, menos agora que pode alcançá-las. Deve entrar agora em um momento de transição financeira, em que se fortalecerá e ampliará seus horizontes. Com uma…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Finalmente sentirá que algo muda, pois agora alguém espetacular é atraído pela sua maneira de ser e poder de sedução. Não é necessário dinheiro para captar a atenção de quem lhe…

Dinheiro & Trabalho: O que mais importa para você neste momento é que deve começar a se movimentar de uma outra maneira, muito mais dinâmica, seu dinheiro que aos poucos flui para melhorar a qualidade de vida, de…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém que adora você, observa cada um dos seus gestos e aguarda o momento certo para poder falar abertamente sobre sentimentos. Se sua prioridade são seus sentimentos, pense…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, o ritmo dos próximos dias será frenético e sua visão permitirá que você obtenha reconhecimentos e elogios. A produtividade está do seu lado, e assim permanecerá, sempre em…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Esta é seu ciclo de resultados inesperados. Surge na sua vida uma pessoa que não tirará os olhos de você e uma sinalização muito sutil por parte dela será o suficiente para você deixar de…

Dinheiro & Trabalho: Um período em que muitas coisas consideradas impossíveis começam a se mostrar favoráveis. Um pedido de fé, um sonho cultivado com muita esperança deve se tornar realidade e a fortuna se…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Neste ciclo astral tudo é possível, a sua expectativa para iniciar um novo relacionamento fluirá perfeitamente neste dia. Nada e ninguém poderá fazê-lo mudar sobre a visão…

Dinheiro & Trabalho: Analise com carinho uma oferta de trabalho que lhe será apresentada, não precisa se comprometer, mas deixe a porta aberta porque ela se transformará em uma parceria de negócios, em uma outra…Continue lendo o signo Peixes