Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (18/07)

Horóscopo do Dia para este sábado (18/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Tudo na vida tem sua razão e com o amor não poderia ser diferente, porque neste final de semana você começa um belo capítulo em sua vida e se você prestar atenção aos sinais que aquela

Dinheiro & Trabalho: Na profissão, o que você precisa para buscar novos ares e se estabelecer de uma outra maneira está muito perto, mas você deve ser criterioso e, acima de tudo, manter o sigilo, porque muitas das vezes as… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Publicidade

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há uma mudança de atitude em uma pessoa que você conhece que o surpreende. Sentirá que o amor sorri para você, porque ela estará especialmente disposta a mostrar-lhe

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um ciclo extraordinário. Embora no passado você não tenha tido o sucesso esperado numa ideia de negócios corporativo, agora você está muito bem apoiado astrologicamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando falar com ela hoje ou amanhã, aproveite a oportunidade para mostrar seu interesse a essa pessoa que tanto gosta, e se você ainda estava indeciso e não sabia bem se deveria

Dinheiro & Trabalho: Numa pesquisa feita pela internet, ao se deparar com algo interessante e que tem a ver com suas ambições profissionais, o faz lembrar de uma proposta de negócios recebida há alguns meses. Entre em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A atmosfera neste dia será muito boa e você notará como o interesse dessa pessoa por você cresce, através das mensagens, brincadeiras e presença nas redes sociais. Não tenha medo

Dinheiro & Trabalho: Não perca uma oportunidade de entrar numa parceria de negócios que lhe será apresentada nos próximos dias. O mundo é dos corajosos, daqueles que agem como se não tivessem nada a perder, o risco é… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ao se encontrar com alguém de maneira casual nos próximos dias, a intensidade de suas emoções crescerá na mesma velocidade com que ela girará nos seus pensamentos. Sem ela

Dinheiro & Trabalho: Há uma vibração de abundância e prosperidade se agitando em seu horóscopo hoje e, se você souber aproveitar as oportunidades que lhe serão apresentadas no trabalho, aumentará sua renda e… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O que você está perdendo agora é a chance de alimentar a chama da sedução na pessoa que lhe atrai. Não esconda seus sentimentos, abra seu coração e diga o que sente por ela

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas de sucesso a partir de agora são bastante promissoras se você trabalha em casa ou se pretende começar algo por conta própria. É um bom dia para avançar o máximo que puder em tudo… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Este é o dia em que os desejos ocultos se materializam, incluindo aqueles que você tem tido sobre uma determinada pessoa e que tem alimentado suas fantasias mais íntimas nos últimos

Dinheiro & Trabalho: Novas carreiras se abrem à sua frente. É hora de examinar mais de perto sua situação de trabalho. Se você está fazendo algo que não gosta e a remuneração financeira que está recebendo não o satisfaz, é… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No amor, você ficará surpreso com o quão fácil será começar um relacionamento depois de pensar que não daria certo, porque quando as coisas pareciam complicar-se entre você

Dinheiro & Trabalho: A atual situação deixa as pessoas no seu ambiente de trabalho mais tensas do que o habitual e pulam por qualquer coisa que seja dita. É conveniente então que você nem mencione uma sondagem que… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O que espera por você neste dia é muito especial; portanto, se você não tem um parceiro, aproveite a oportunidade que possivelmente surja de conhecer alguém diferente e com

Dinheiro & Trabalho: A energia de hoje cria um intenso campo magnético em sua vida profissional durante esta segunda quinzena de julho. Sua mente estará cheia de idéias novas e originais que, postas em prática, lhe… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você realmente gosta dessa pessoa, mas não consegue encontrar uma maneira de se aproximar dela, hoje é um dia perfeito para conversar com ela e dar um passo adiante naquilo que

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe se demorar um pouco em receber uma resposta sobre um novo emprego ao qual se candidatou, porque tudo está caminhando de forma positiva, embora você não sinta assim. O mais… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os encontros mais emocionantes são aqueles que não são planejados e hoje é o dia no qual você poderá entender melhor isso, ao se deparar com alguém que o fará ficar em um modo

Dinheiro & Trabalho: Existe uma boa combinação planetária em seu signo, com ela se transforma qualquer situação negativa em positiva e ela julho trará consigo uma agradável notícia de emprego que o levará a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Afaste os pensamentos negativos que vêm passando pela sua cabeça nos últimos dias e abra-se ao mundo do amor espontaneamente. Sim, para essa pessoa você não sai dos pensamentos