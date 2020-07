“Evereste” é atração do Supercine de hoje (18/07) na Globo

O Supercine de hoje (18/07) vai exibir o filme Evereste na tela da TV Globo. O longa, com Josh Brolin e Jason Clarke no elenco, vai ao ar às 23h, logo após “Altas Horas”.

O Supercine de hoje (18/07) – “Evereste”

Sinopse: No ano de 1996, dois grupos de alpinistas liderados por Rob e Scott se unem na tentativa de escalar o Monte Everest, mas uma grande nevasca coloca a vida de todos em risco. Com a esposa grávida, Rob é menos aventureiro que Scott, se preocupando com a segurança dos membros de sua equipe. Ele lutará bastante para tentar proteger a todos.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Everest

Elenco: Josh Brolin; Jason Clarke; Jake Gyllenhaal; John Hawkes

Dubladores: Rob Hall: Helio Ribeiro / Helen Wilton: Fernanda Baronne / Guy Cotter: Jorge Lucas / Jan Arnold: Maíra Goes / Beck Weathers: Júlio Chaves / Scott Fischer: Marcelo Garcia / Peach Weathers: Carla Pompilio / Caroline Mackenzie: Adriana Torres

Direção: Baltasar Kormákur

Nacionalidade: Americana, islandesa

Gênero: Aventura

…

Leia também: