Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (17/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (17/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Neste dia você acorda com uma ideia fixa, alguém que vem à sua cabeça e você não deve dispensá-la, pois é muito possível que essa pessoa também esteja pensando em você! É uma ponte telepática entre duas pessoas e hoje você a verá.

Dinheiro & Trabalho: O sucesso financeiro continuará dependendo do quanto você se esforce, portanto, coloque mais empenho e dedicação no que está fazendo para ver mais rápido os logros. Sua intuição irá colocá-lo no caminho certo… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Revise sua vida amorosa, a maneira como você se projeta socialmente e o que está acontecendo em seu ambiente e você perceberá muitas coisas. Há uma pessoa maravilhosa a quem você atrai demais, mas que se sente receosa em se aproximar porque você a intimida.

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças você foi capaz de superar os obstáculos que, para os outros, eram uma tarefa impossível. Você ainda está em posição de conseguir mais, não perca a ambição. Quando as coisas parecem começar… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você não fala sem rodeios com seu parceiro, é muito difícil para ele entender quais são suas fantasias e quais ele pode satisfazê-las. Faça isso e você verá como sua vida sexual adquire qualidade, e o que é melhor, volta com força total.

Dinheiro & Trabalho: Você permanece no auge do sucesso em finanças. Aproveite o seu bom momento para materializar as ideias que devem garantir seu futuro. O futuro no trabalho é muito promissor. Tudo depende da sua criatividade e… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor deve ser vivido todos os dias e hoje é um deles. Se você está ao lado de alguém que não está à altura de suas expectativas, será hora de esclarecer os pontos para o bem de ambos. Não se preocupe, mas deixe-se guiar pelas suas intuições e você verá como elas despertam seu ser interior e o ajudam a tomar boas decisões.

Dinheiro & Trabalho: Se você souber aproveitar os próximos dias, todas as oportunidades que serão oferecidas o levarão ao caminho do triunfo a uma velocidade mais do que razoável, embora possa surgir alguma inveja que você deve… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É possível que nestes últimos dias você tenha dito ou feito algo, talvez sem esse propósito, que magoou a pessoa amada. Siga sua intuição agindo com humildade para que possa reparar os danos emocionais que cometeu inconscientemente.

Dinheiro & Trabalho: Está na hora de pôr certas ideias em prática. O tempo pode passar e você com toda certeza vai se arrepender por não ter colocado elas para funcionar, não tenha medo, se arrisque. Com suas habilidades e… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma boa atitude ajuda muito para que as coisas se resolvam rapidamente. Evite cometer o mesmo erro com a pessoa amada para não a magoar. Tome um tempo para analisar a conversa que tiveram e assim as coisas também se acalmarão um pouco mais.

Dinheiro & Trabalho: Mantenha o foco na prosperidade em todo sentido no que resta da quinzena. Anime-se porque poderá receber um dinheiro inesperado que vai lhe fazer muito bem. Portanto, a partir de agora, aproveite agora… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você deve voltar à realidade e parar de pensar que as coisas com essa pessoa que gosta serão como contos de fadas. Esse coração não é para você, vire a página e tenha paciência, logo encontrará um amor que lhe corresponda.

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho você encontrará conforto e pessoas com quem compartilhar ideias de melhorar as tarefas. Melhoram os negócios ou o clima de trabalho diário. Expanda suas possibilidades do que você quer… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A vida tem muitas reviravoltas e o destino a qualquer momento pode te surpreender fazendo com que encontre aquela pessoa que você pensou que nunca mais veria. Na hora do reencontro coloque o que está sentindo para fora, senão depois vai se arrepender.

Dinheiro & Trabalho: É hora de tomar conta de sua vida financeira, sair da rotina e começar a fazer seu trabalho produzir resultados positivos. Chega de dificuldades. No trabalho não provoque discussões desnecessárias com suas ideias… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não erre o seu caminho, não ceda às tentações, a aventuras apenas, porque quem responderá por isso será apenas você. Aventuras fora de um relacionamento sério sempre vêm acompanhadas de problemas. Quem ama de verdade, não precisa disso.

Dinheiro & Trabalho: Você vai recuperar o controle de suas finanças. Os problemas são deixados para trás, precisamente porque você os enfrentou cara a cara e sem medo. No trabalho você quer que todos saibam que você é… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Devido à sua intolerância crônica, você estará destinado a passar sua vida na solidão se não mudar certos fatores. Pense sobre isso. As conquistas que você tem no trabalho não se comparam com a felicidade que você pode vivenciar com o amor de alguém.

Dinheiro & Trabalho: Se você está procurando emprego chegou o momento de ficar muito atento porque a dica para um emprego está por chegar de uma maneira muito sutil via conversas com ex-colegas e pessoas de seu… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não seja relutante em mostrar seus sentimentos. Exteriorizar o que se passa no seu interior, mesmo que você não seja correspondido. Suas inseguranças e más experiências amorosas estão começando a fechar o caminho do amor. Procure por mudanças.

Dinheiro & Trabalho: É um momento propício para expandir seus interesses e desenvolver atividades paralelas. Em assuntos econômicos, você se dará bem e não lhe faltarão ideias e projetos para o futuro. Você deve colocar um pouco… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sua hesitação em fazer certas coisas perturbam fortemente o seu parceiro e como resultado você odeia se sentir vulnerável. Hoje estará sensível e procurará conforto nos braços dele. Deixe acontecer, você logo retornará ao seu estado natural.

Dinheiro & Trabalho: Você deve abrir o leque de suas pretensões financeiras. Quanto mais longe você colocar o limite, melhor. Mesmo para uma ideia de negócio, será bom para você não ter medo de nada e se lançar à conquista… Continue lendo o signo Peixes

