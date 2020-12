Horóscopo do Dia: previsões de hoje (23/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (23/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Na sua vida entrará uma pessoa que parecerá ser um amor de sempre, de outras vidas e de outros mundos. Desde o início vão ver que se complementam em muitas coisas. Deixe-se guiar…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, continue fazendo seus esforços da maneira como você os desenvolve e verá em pouco tempo começará a colher os frutos deles. O dia é ótimo para pensar e ajustar seus assuntos econômicos. Seja… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai abrir a porta do amor e criará um vínculo muito forte com alguém que está interessado em você. As estrelas revelam grandes possibilidades para projetar o relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao trabalho, mesmo à distância, proceda o tempo todo com o profissionalismo que lhe é tão peculiar. Tome essa situação como algo a ser usado no futuro em eventos semelhantes. A chave para o sucesso é que… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje perceberá que essa pessoa especial gosta muito de você e que aguarda sua iniciativa para viver um grande amor. Então não espere mais e procure o tempo certo para se declarar…

Dinheiro & Trabalho: Poderão surgir alguns contratempos no trabalho, mas com seu espirito esportivo e suas habilidades, vai transformar algo negativo em positivo. Por sua vez, a clareza intuitiva e sua capacidade administrativa o ajudará a canalizar… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Evite esconder seus sentimentos e tente mostrar mais o que você sente por essa pessoa que gosta. Não é o suficiente apenas querer alguém, tem que lutar por ela com determinação e…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, em breve, vai se encontrar no meio de um momento de decisões importantes em relação ao seu futuro profissional. Chegou a hora de começar a pensar seriamente em um negócio próprio. Enquanto isso… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Terá a possibilidade de conhecer uma pessoa muito interessante e entenderá que não faz sentido insistir em algo que já terminou. Com essa atitude positiva e realista você alcançará o…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, terá a possibilidade de equilibrar suas contas. Sua visão do futuro lhe permite agora alcançar uma situação estável. No trabalho, você tem que dar mais sustento e agilidade a certas conclusões de tarefas na… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Começará a se sentir atraído por uma pessoa do seu entorno. Se você gosta mesmo dela, aproveite e diga tudo o que sente, quanto mais insista, mais possibilidades terá de conseguir…

Dinheiro & Trabalho: Precisa se concentrar mais, um último passo separa você de seus desejos profissionais. Vá em frente, não seja influenciado por aqueles que não têm nada a ver com o seu progresso, o triunfo estará em suas mãos. Você tem que… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pode entrar em um ciclo positivo que vai trazer felicidade à sua vida, mas precisa colocar mais da sua parte, declarar seus sentimentos e não ficar quieto diante da pessoa que gosta…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito financeiro, a chave do sucesso financeiro está cada vez mais em suas mãos e é apresentada de diferentes maneiras. A chance é propícia, agora seus sonhos são muito intuitivos e serão ainda mais conforme os dias… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As coisas podem mudar de um momento para outro na sua vida sentimental, a excelente influência da Lua atrairá o amor com letras maiúsculas na forma da pessoa que gosta…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que você precisa para levar suas finanças adiante é aproveitar ao máximo seu tempo e não deixar nada para o último minuto. Durante esse estágio astral um tanto difícil, você se preocupa demais com situações que não… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Essa amizade com a qual fica até altas horas da madrugada falando, pode se tornar algo maior. Os sentimentos entre vocês aumentarão, chegando a um ponto em que vão precisar estar…

Dinheiro & Trabalho: Deve estar preparado para uma nova etapa financeira em sua vida. Se houve alguma instabilidade em sua vida profissional durante esse ciclo, não se preocupe, porque está terminando, use isso como experiência. As… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você sentirá que chegou a hora de deixar o passado para trás e se abrir totalmente à vida e ao amor. Se está pensando constantemente em uma pessoa que recentemente apareceu…

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, durante esse ciclo que está ocorrendo, há uma onda econômica favorável ao seu redor. Não questione, apenas aproveite-a, pois ela aumentará à medida que o próximo mês se aproxima. A… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste momento, você sentirá mais facilidade para demonstrar seus sentimentos à pessoa que gosta alcançando um entendimento maior. Não perderá esta oportunidade de amor…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um bom dia para você começar a compartilhar sem medo todas suas alternativas para alcançar o sucesso profissional. Aprenda a compartilhar e ser mais generoso com as pessoas que amam você. Não deixe que o… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Há muitas possibilidades de encontrar alguém com seus mesmos interesses e, acima de tudo, com seus valores. Diante de você se abrirão novos caminhos sentimentais que o levarão ao…