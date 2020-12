Sessão da Tarde de hoje (23/12) exibe Surpresas do Amor na Globo

A Sessão da Tarde de hoje (23/12) vai exibir o filme Surpresas do Amor na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 15h, logo após mais uma edição de “Jornal Hoje”.

Sessão da Tarde de hoje (23/12) – Surpresas do Amor

Sinopse: Todo Natal, Brad e Kate seguem uma tradição criada desde quando se conheceram: livram-se das neuroses de suas famílias e viajam para algum local exótico e ensolarado, onde possam passar as férias. Só que neste ano eles não podem seguir o plano, já que um nevoeiro cancela todos os vôos do aeroporto de São Francisco.

Para piorar, eles são filmados por uma equipe local de notícias, o que faz com que suas famílias saibam onde estão. Sem terem como escapar, eles são obrigados a passar o Natal com suas famílias. Quatro vezes, já que precisam lidar com o pai e a mãe de cada um deles.

Título Original: Four Christmases

Elenco: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek

Direção: Seth Gordon

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

