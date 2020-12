Horóscopo do Dia: previsões de hoje (30/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (0/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com certeza sua vida emocional se desenvolverá de uma maneira boa, portanto não atraia nada de negativo ao seu presente hoje. O amor com essa pessoa agora é mais real do que…

Dinheiro & Trabalho: Sucesso financeiro e tudo o que você deseja há algum tempo, se tornará realidade. Aproveite para abrir novas oportunidades de negócios dentro de sua área de atuação e que gerem uma renda extra para… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Pare de achar que a vida está lhe atingindo com a solidão, é hora de saber que tudo está prestes a mudar para o seu bem. Um inesperado romance espera por você, talvez em uma…

Dinheiro & Trabalho: O sucesso se inicia na sua área financeira e em alguns dias você verá resultados tangíveis em resposta aos seus esforços hoje. Não seja impaciente, espere um pouco e não force as situações, porque tudo está… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sua timidez impede que você se adapte facilmente a novas situações de relacionamento, já que se sente exposto. Para encontrar a felicidade você precisa se soltar mais…

Dinheiro & Trabalho: Todo o esforço e trabalho duro feito até agora, mesmo à distância, vai começar a render seus frutos pouco a pouco. As portas pelas quais quis entrar e que foram fechadas, finalmente vão se abrir. Você terá que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Prepare-se porque alguém entrará em sua vida, aproveite o momento, uma pessoa que você ainda vai conhecer e que começará a se tornar alguém importante em sua vida, em quem você…

Dinheiro & Trabalho: Todo o relacionado ao dinheiro será um tema recorrente neste início de novo ano. Você desejará ter todos os seus recursos com segurança e obter o resultado esperado após alguns dias de grandes esforços. Tudo.. Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um encontro, onde o melhor sempre pode acontecer, está previsto para os próximos dias. Notará que a pessoa que vai conhecer é muito clara sobre as coisas e vê o mundo do mesmo…

Dinheiro & Trabalho: Tenha a certeza que o dinheiro volta para você de maneiras diferentes e você terá a oportunidade de colocá-lo para trabalhar onde funciona melhor. O estágio atual exige que você seja mais cuidadoso com… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, tudo será como um conto de fadas. Não haverá nada que possa atrapalhar a sua felicidade. Com alguém novo em sua vida, você poderá desfrutar de romance e amor sem limites…

Dinheiro & Trabalho: Permaneça nas suas intuições, porque o efeito multiplicador de boas decisões será sentido em grande parte nas finanças. Nunca como agora, você terá tudo a seu favor, mas nada no percurso até chegar nessa… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Vai encontrar alguém que vai preencher esse vazio no seu coração. Será o início de algo lindo e duradouro. Sua parte mais romântica e charmosa virá à luz para compartilhar com seu parceiro…

Dinheiro & Trabalho: Começa agora a reta final para chegar na vitória. O processo a partir de agora para conquistar a tão sonhada vaga de emprego começará a tomar forma. O seu carisma e empenho será a causa do sucesso desta.. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No campo do amor, tudo se moverá como o esperado, sem obstáculos ou contratempos, para que você possa desfrutar de romance e paixão com uma pessoa que sempre…

Dinheiro & Trabalho: Neste começo de ano o progresso econômico tende a ser dinâmico e envolve sua aura com uma intensa projeção financeira que o ajudará a ganhar o que precisa, realizando algo que até agora estava além… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando pensar em amor saiba que novas possibilidades se abrirão, o diálogo será estimulado e a atividade mental com alguém que se aproxima fluirá fácil. Isso traz uma mudança…

Dinheiro & Trabalho: As suas finanças tendem a prosperar. As influências dinâmicas em seu ambiente astral o ajudarão a remover de sua vida tudo o que dificulta seu desenvolvimento econômico. Você se sentirá calmo em ter… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, tudo é propício para um novo romance. Essa pessoa ainda está ao seu alcance, é apenas uma questão de modificar sua estratégia de conquista para ser feliz. A ilusão de…

Dinheiro & Trabalho: Há um projeto, mensagem ou telefonema em que surge uma oferta de emprego ou a possibilidade de melhorar o status do seu trabalho, e que possui grandes chances de sucesso. Nessa nova função o… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A partir de hoje você verá como o amor reina em sua vida. A influência da Lua lança você na conquista, então esqueça receios, medos e inibições e dirija-se diretamente à pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Tempo de sucesso no trabalho, que será constante e, quaisquer que sejam as novas obrigações ou deveres nos quais você esteja envolvido, você será capaz de resolvê-los com tranquilidade. Concentre-se e… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos próximos dias uma intensa demonstração de carinho deixará você surpreendido quando essa pessoa especial lhe mostrar uma perspectiva diferente daquilo que até agora interpretou…