Horóscopo do Dia | Previsões para esta segunda-feira (13/04)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (13/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje uma certa pessoa, sem dúvida vai ficar entusiasmada com a atenção extra vindo de você. Para que isso aconteça, hoje de noite com seus amigos entre numa sala de conversa com gente conhecida…

Dinheiro & Trabalho: Claro que as circunstâncias da sua vida podem ter mudado tanto nos últimos dias que, se pensar, você poderia estar em uma realidade completamente diferente da atual. Mas não se preocupe, porque… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Com muita clareza você percebe que uma conversa começa a tomar um outro caminho e se transforma em um relacionamento muito mais sério do que você pensava e o que inicialmente começou…

Dinheiro & Trabalho: Por incrível que pareça para você, e diante das circunstâncias, a partir de amanhã, você verá incríveis movimentos financeiros. As horas da manhã serão propícias para comunicar seus projetos e… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje numa conversa pelo aplicativo o amor que estava esperando se traduz em realidade e você encontra a felicidade em quem menos você pensou. O amor toca o seu coração na pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Em momentos extraordinários a sua expressão criativa terá um papel importante em seu trabalho hoje. Encontre inspiração em crianças. Sua enorme energia, sua falta de medos e sua pura… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Que bom que o amor sorri para você e se você sente medos e receios ao falar com alguém, pensando que não há interesse da parte dele, não deixe que esses pensamentos estraguem a sua…

Dinheiro & Trabalho: Dizem os mais experientes que nas dificuldades surgem as oportunidades e com você não será diferente, porque a partir de agora novas portas são abertas e que o colocarão no… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sabe o motivo por que seus pensamentos estão agitados hoje?…porque sua intuição está aguçada, já que você está percebendo intensamente os sentimentos da outra pessoa com relação a você. Isso é um…

Dinheiro & Trabalho: À medida que as dificuldades atuais se apresentam, seu futuro vai ficando cada vez mais claro, você será presenteado com novas possibilidades no campo de trabalho. Hoje você terá mais… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Um dia em que surpresas ​​surgem e levam você a adotar uma ação imediata. Uma fonte de energia interna irá motivá-lo a tomar uma decisão que finalmente o faz se declarar a uma pessoa que você…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que enquanto a maioria das pessoas está perdendo o dia, reclamando da situação ou lamentando-se, sem buscar alternativas, ou infelizmente se conhecimento para tal, você… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O surgimento de um repentino amor pode mudar completamente tudo o que você sente neste instante. Em alguns momentos deste dia vai receber mensagens que serão destinadas a convencê-lo…

Dinheiro & Trabalho: Agora é o momento certo e a energia do dia irá inspirá-lo a se levantar em uma reunião de negócios e apresentar suas idéias. Não tenha medo de se expressar. O que você tem guardado sobre o lado… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Pelo fato de não poder estar junto com ela, a ansiedade é sua pior companheira em assuntos do coração. Você tem que deixar as coisas acontecerem espontaneamente, você já percebeu que ela…

Dinheiro & Trabalho: Na vida profissional e financeira hoje para você nem tudo está perdido, e se prestar mais atenção às mudanças que você tem no trabalho, você poderá obter o que você se propõe, é apenas uma questão… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A chegada de alguém novo em seu círculo de amizades é uma oportunidade que você não deve perder. Aproveite para acompanhar cada um dos passos dela e tente deixar claro seu interesse. Suas maneiras…

Dinheiro & Trabalho: Devido às circunstancias, você terá que controlar a questão econômica por algum tempo, suas contas precisam ficar bem ajustadas, e você precisa se planejar para diminuir o impacto. Período em… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Mesmo à distância, a energia que você emana o liga diretamente a uma pessoa que pode fazer todo o seu mundo funcionar de uma maneira especial. Essa pessoa está aguardando por um…

Dinheiro & Trabalho: A situação é atípica, portanto, não se preocupe se algo não está indo bem na sua vida profissional porque esses reveses são temporários e precisa se adaptar. O lado bom é que algo diferente… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A partir de hoje algo muito interessante começará no plano do amor. Você terá que ficar alerta porque as coisas vão mudar quase que de maneira despercebida, uma nova pessoa cruzará seu caminho…

Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade funciona e depois de tantos esforços, finalmente conseguirá as confirmações que estava procurando, seu campo visual será expandido e você terá a possibilidade de fazer várias… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A previsão no campo de amor para hoje é de muita sorte. Você não deve temer nada, pois tudo que imaginou sobre o amor irá acontecer em sua vida. A possibilidade de ter ao seu lado uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Apesar dos contratempos, a sua vida financeira tende a prosperar. As influências dinâmicas em seu ambiente astral ajudarão a eliminar de sua vida as pessoas que impedem seu desenvolvimento… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também:

Concurso público com 157 vagas em Osasco abre inscrições na quinta (16)