Horóscopo do Dia | Previsões para hoje (05/08)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (05/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você estará cheio de esperanças porque sabe que o amor é possível. Pouco a pouco, você seguirá em frente com essa pessoa, mesmo que ela esteja relutante a princípio, logo…

Dinheiro & Trabalho: O curso de sua profissão pode ter uma mudança inesperada, isso lhe trará grande satisfação financeira e profissional; portanto, não pare de lutar para ver seus desejos se realizarem, porque você está no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguém com quem começa a conviver agora, amizade ou trabalho, pode significar mais para você no futuro, graças às atividades comuns que começam a ter juntos. Agora, você sabe o…

Dinheiro & Trabalho: As possibilidades que no trabalho lhe serão apresentadas serão claras para determinar qual caminho você seguirá na sua profissão a partir de agora. Em breve você começará a ter contatos com pessoas e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está procurando a pessoa certa para se apaixonar, pare de se relacionar com gente que está apenas tentando machucar seu coração. Mude o ambiente em que você se relaciona…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode receber um aceno de seus superiores sobre uma promoção, resultado de suas buscas constantes para aperfeiçoar o trabalho, este é o caminho que você deve seguir para alcançar o auge no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Chegou a hora de abrir seu coração e deixar que ela veja como você é maravilhoso por dentro. Não se feche para o amor, pois poderá perder momentos inesquecíveis e maravilhosos da…

Dinheiro & Trabalho: Alguém da sua área de atuação, não necessariamente de seu trabalho atual, terá uma impressão muito boa de você e o resultado dessa avaliação será muito importante. Um ciclo de mudanças começa, que… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Talvez você não o perceba assim, mas o amor é algo que existe na sua vida, à sua volta, e se você não o vê, é porque está cobrindo os olhos. Tente entender os sinais de quem sempre está…

Dinheiro & Trabalho: Duas empresas se interessarão pelo trabalho ou projeto que você está realizando, mesmo que você esteja trabalhando de forma independente, e com elas será apresentada a oportunidade de fazer uma… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Parece que não estava em seus planos se apaixonar, mas você desejou com tanta força que a lua lhe concederá essa felicidade. O amor está cercando você e ficará surpreso com a forma…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa de muito pouco para se tornar um grande vencedor, porque quando quer algo não se detém por nada, você certamente terá sucesso e seu momento para chegar no alto da organização… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você adora essa pessoa, quer namorar com ela, mas você vira as costas para o amor com certas atitudes sem sentido, por medo de se machucar. Hoje é um dia de criar coragem e falar…

Dinheiro & Trabalho: Se você procura sucesso profissional, comece com uma renovação interior e uma atitude positiva. Deixe para trás tudo o que o impede de progredir no trabalho, afaste-se dos pessimistas e amplie seu… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma amizade pode evoluir, o que irá surpreendê-lo, pois é algo que você não esperava, com isso terá uma chance de falara abertamente sobre o amor com essa pessoa e perceberá que…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará muito criativo em seu trabalho e terá a oportunidade de mudar sua situação na empresa, aproveite esse momento para mostrar algumas ideias aos seus chefes. Isso pode ajudá-lo a alcançar… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor envolve você com magnetismo e sedução, em breve alguém terá a coragem de lhe dizer o quanto gosta de você, o que certamente você não esperava acontecer, mais ainda vindo…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você poderá receber excelentes notícias, porque lhe proporão assumir a liderança de um projeto que lhe trará uma experiência e um aprendizado que abrirão novos caminhos em sua profissão, novas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você poderá ter sonhos recorrentes com alguém que o motivam a tentar entrar em contato com ela, se deixe levar por eles. Sua intuição não irá falhar e está indicando algo que pode…

Dinheiro & Trabalho: Sucesso financeiro, é uma das principais palavras que o guiarão hoje, não se condene pelo que aconteceu anteriormente com seu dinheiro, pelas más decisões, porque a partir de hoje, ao revisar os passos que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você não tem um parceiro hoje é um bom dia para pedir que sua alma gêmea chegue. O amor está em quem você menos espera e o destino prepara um belo encontro com ela…

Dinheiro & Trabalho: Embora não lhe pareça, hoje é um bom dia para reivindicar o aumento no qual está pensando há algum tempo. Chegou a hora de colocar as cartas na mesa, seja corajoso, você terá uma agradável surpresa. Em… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor é algo muito forte e sempre presente em você, não concebe um dia sem estar com a pessoa que sempre desejou ter ao seu lado. Desde que você se mostre de maneira genuína…