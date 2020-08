Osasco começa a usar tablets para parentes “visitarem” pacientes com covid-19

A Prefeitura de Osasco iniciou um sistema no qual os parentes podem entrar em contato com pacientes acometidos pela covid-19 por meio de chamadas de vídeo realizadas com o uso de tablets. A novidade foi iniciada no Hospital Antonio Giglio e será ampliada para outras unidades de saúde do município, declarou o prefeito Rogério Lins.

“Criamos um sistema com tablets, que aproximam os pacientes internados de seus familiares! Agora, através das visitas virtuais aos pacientes com COVID-19, dá pra amenizar a saudade de quem tanto amamos. O projeto iniciou no Hospital Municipal Antonio Giglio e será expandido em breve para outras unidades!”, declarou Rogério Lins por meio das redes sociais na noite desta terça-feira (4).

Osasco registra, até esta terça, 12.248 casos e 629 mortes com confirmação de covid-19, das quais cinco nas últimas 24 horas, segundo dados da Prefeitura. O município soma ainda 10.932 pacientes recuperados da doença.