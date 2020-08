Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (12/08)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (12/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste campo pode estar se perguntando: sou muito exigente quando trato de encontrar um parceiro? Encontrarei minha alma gêmea? E se o problema for eu mesmo? É normal…

Dinheiro & Trabalho: Poderá ter uma reunião de negócios muito interessante, mesmo que seja online na qual, começará a lançar algumas bases para negócios futuros. No trabalho, saberá como manter longe as pessoas que desejam mudar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Publicidade

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Pode começar um ciclo em que encontrará o amor à primeira vista. Você vai cair rendido à beleza de uma nova pessoa que entrará em sua vida. Vai seguir seus passos para que ela…

Dinheiro & Trabalho: Sua criatividade brilhará em seu trabalho, vai ter tantas ideias que algumas vão sobrar e não poderão ser executadas. Leve-as em consideração para usá-las no futuro. Além disso, você terá que fazer um esforço para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Coloque suas emoções em ordem. Para escrever uma nova história de amor, você só precisa se encher de ilusões com alguém especial. Se está começando um relacionamento, mostre…

Dinheiro & Trabalho: A sua imagem profissional será resplandecente, e você analisará quais são as suas verdadeiras ambições, porque se pergunta se está no caminho certo ou se já se perdeu um pouco. Sua sorte está aumentando e os… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você anseia por uma renovação espiritual e, aliás, uma mudança na relação com essa pessoa, deseja que a situação entre vocês melhore e progrida. Nesse sentido, o seu humor será…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, neste dia, vai se destacar. Você está determinado a levar o resto da semana em grande estilo, cumprindo qualquer meta ou objetivo que tenha definido para si mesmo. Seu dinheiro é influenciado pelos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos assuntos do coração a sua vida vai melhorar muito, terá sobre você o olhar de alguém de quem gosta há algum tempo e com quem não se atreve a falar. A Lua o ajudará nessa…

Dinheiro & Trabalho: As coisas na vida profissional estão indo de acordo com seus planos. Você descobrirá que há muito o que desfrutar agora e que cada passo que dá leva a uma situação melhor. Hoje poderá passar algumas horas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Existe um amor incrível chegando até você. Se não acredita no amor à primeira vista, está perdido. Abra seu coração para esta oportunidade de um encontro mágico com alguém muito…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia deverá colocar toda a sua inteligência a serviço da vida material. Apareceram muitas oportunidades que você deve estudar bem e não poderá optar por nenhuma até saber os detalhes de cada opção. É… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Terá boas perspectivas amorosas neste dia, em que belíssimas ações e mais simples do que você possa imaginar poderão ser realizadas para unir seu coração ao daquela pessoa que você…

Dinheiro & Trabalho: Você vai dar toda a sua energia à vida profissional. Sabe colocar sua alma e seu coração para trabalhar e isso o levará a receber muitos benefícios que não serão apenas materiais, mas você será o destinatário do carinho e da… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor sorri na sua vida, a pessoa que gosta também está demonstrando algo com relação a você. É hora de declarar seus sentimentos e não os esconder mais. Sabe que com ela terá…

Dinheiro & Trabalho: A sua intuição vai lhe dizer quais são as melhores circunstâncias para desenvolver aquele ambicioso projeto que você tem na cabeça e que até agora não deu a conhecer a ninguém. Teme que suas ideias sejam… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O que o amor lhe traz deve recebe-lo de braços abertos. Se você decidir amar alguém, deve ser com todo o seu ser, sem relutância. Lembre-se de que, para amar, não é necessário possuir…

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, deve estabelecer os alicerces de uma estratégia que vise a garantia da renda futura. Se acontecer qualquer falha, é bom ter um plano B para cobrir imediatamente suas necessidades. É normal ser leal à sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não se apegue mais ao passado, viva o presente, especialmente no amor. É provável que não esteja percebendo que essa nova pessoa se encaixou rapidamente em seu coração e não…

Dinheiro & Trabalho: Profissional e financeiramente, os astros preveem um dia de bons resultados. Você pode receber um dinheiro atrasado pelo seu trabalho ou talvez uma quantia que o governo deve lhe pagar. Por outro lado, o ambiente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você vai se divertir mais do que esperava com alguém que acabou de conhecer. Mesmo que seja apenas uma conversa de alguns minutos, essa pessoa vai deixar uma marca indelével em…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, parece que este período exige um trabalho extremamente árduo e exige de você mais esforço para atingir objetivos e desejos. Porém, tudo indica que vai conseguir um bom projeto ou novo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você receberá elogios e admiração por parte de seus amigos. E, possivelmente, vai chamar a atenção de um membro da família deste grupo de amigos. Mas cuidado, tente não ser…