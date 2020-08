Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (21/08)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (21/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você vai conhecer alguém que o fará você pular de alegria e não é para menos, uma nova etapa das mais emocionantes no nível do amor chega à sua vida junto com ela, agora, faça…

Dinheiro & Trabalho: Não será fácil para você escolher o caminho certo porque haverá duas opções cada uma com uma proposta de trabalho muito interessante. Procure conselho de alguém da sua confiança que lhe ajude…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Pelas características do seu signo, seu coração o faz se sentir atraído por alguém de beleza física ou se apaixonar loucamente pela pessoa errada, que idealizou nos seus sonhos, isso…

Dinheiro & Trabalho: Há indicações de dinheiro que chegará no momento em que você mais precisa e que o ajudará a sair de uma situação financeira que tem atrapalhado sua vida. Hoje no trabalho não permita que sua vida e…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os próximos dias trazem o sabor do romance, então prepare-se para algo novo, para alguém novo. É uma nova oportunidade que surge no momento em que talvez estivesse pensando…

Dinheiro & Trabalho: Hoje de maneira alguma desanime por um contratempo que pode surgir no seu trabalho, porque se você o absorver de maneira natural, terá adquirido experiência e tranquilidade para continuar com seu…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A partir de agora tudo pode mudar positivamente se você assim se propõe, já que uma pessoa que você adora e está longe enviará notícias que o fará feliz. As coisas que vão acontecer…

Dinheiro & Trabalho: Um futuro brilhante espera por você na profissão, em que tudo o de bom que está por vir exigirá sua capacidade máxima de criatividade. Você terá a sensação de que todo o tempo de esforço e…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje confie no seu coração, porque quando se trata de alguém em especial, sua intuição saberá como levá-lo pelos melhores caminhos. Com esse alguém que aparecerá nos próximos…

Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho, depois de algum tempo você será o escolhido, contudo, não tenha medo de assumir uma nova responsabilidade, porque é a melhor maneira de crescer. Sua renda aumentará e, a…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Agora que a vontade de ser feliz se estabeleceu em sua vida, levante-se e continue em busca da sua felicidade, que com certeza está mais próxima do que você possa perceber, mas que…

Dinheiro & Trabalho: Começa nos próximos dias uma onda de surpresas e conquistas na área de dinheiro e fortuna que você deve saber enxergar e aproveitar onde certas coisas que você considerou impossíveis começam a…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Pare de ficar imaginando como seria lindo ter essa pessoa do seu lado todo dia, não tem que estar apenas pensando nessa pessoa que lhe cativou, deve agir rapidamente para não ficar…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe tanto com qualquer problema relacionado a dinheiro agora porque há muitas novidades financeiras positivas em seu horizonte, onde haverá como resolver seus problemas financeiros de…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É muito provável que uma nova pessoa que chegue à sua vida fique para sempre, e isso vai acontecer muito em breve. Mas para que isso seja possível, você não tem que ter medo de amar…

Dinheiro & Trabalho: Um bom e extenso período de sucesso espera por você em seu trabalho, que começa por algo que você tem desejado há um bom tempo e que irá se tornar possível com ótimos resultados. É o momento da…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Abra bem os olhos para os sinais que receberá neste final de semana, onde a paixão e a possibilidade de reiniciar um antigo romance também pode aparecer. Tudo porque receberá mensagens…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muito tempo esperando em breve, você assumirá novas responsabilidades e tarefas em um novo emprego, o que pode deixá-lo ansioso ou nervoso, pensando que não será capaz de se tornar…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se incomoda com a solidão, mas para sair dela deve prestar muita atenção porque há mais de uma pessoa interessada em você e que somente poderá descobrir desde que observe…

Dinheiro & Trabalho: Suas expectativas de reconhecimento profissional e melhoria financeira serão atendidas, já que você receberá em breve uma nova proposta de trabalho com novos ganhos e possibilidades de viagens ao…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você parar para pensar sobre os últimos acontecimentos verá que tem a possibilidade de ser muito feliz ao lado dessa pessoa, que através das brincadeiras deixa escapar…

Dinheiro & Trabalho: Seus superiores já têm planos em mente para você, apenas tenha tudo em dia e bem organizado para enfrentar os desafios e oportunidades que em breve chegarão no seu local de trabalho. Desafios que…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Quem compartilhará vidas cheias de paixão com você é uma pessoa linda que ainda não faz parte de seu círculo de conhecidos, mas que sabe que você existe e se aproximará assim que…