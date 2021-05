Horóscopo do Dia | Previsões para todos os signos hoje, domingo, 09/05

Horóscopo do Dia | Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo, 09/05.

Horóscopo do Dia | TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você vai sentir uma atração repentina por alguém com quem se cumprimentam porque frequentam o mesmo lugar há algum tempo. O bom e que lhe deixará um pouco nervoso é que…

Dinheiro & Trabalho: Sua situação profissional melhorará muito quando você ingressar para valer nas redes, internas e externas, e parar de ficar sem aparecer. Não sabe, mas já perdeu algumas oportunidades no primeiro trimestre… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua sensibilidade aliada à sua capacidade analítica fará com que você enxergue o que pode acontecer no amor. Algo lhe dirá internamente que essa pessoa gosta muito de você e está…

Dinheiro & Trabalho: Muitos problemas que você vinha trabalhando e equilibrando em suas finanças até agora, mostrarão sinais de progresso e, diante desse novo panorama, você se sentira tranquilo e confiante no que… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não fique imaginando cenários ideais no amor, uma oportunidade real, alguém que sente uma atração incomum por você, está aí, ao seu alcance, mas você a perderá se não partir…

Dinheiro & Trabalho: É provável que você receba um reforço financeiro não previsto, que pode vir através do acaso ou da sorte, por isso, espere um pouco para ver o que acontece antes de se preocupar demais com o… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Parece que você está tomando decisões erradas em sua vida amorosa, então é o momento de abrir bem os olhos, pois através de seu ambiente familiar alguém novo pode estar…

Dinheiro & Trabalho: É possível que tenha que se organizar de uma outra maneira, não gaste mais do que deveria, neste mês em especial seja mais controlado com o dinheiro e se a situação econômica o preocupa, suas ansiedades com isso… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo do Dia | VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você alcançará o que se propôs no amor, entrará em uma fase de bons e lindos momentos. Apenas não se apresse, desfrute o passo a passo da conquista e da sedução, que é o…

Dinheiro & Trabalho: Está se abrindo diante de você uma outra realidade que deverá saber enxergar e aproveitar, que o fará se questionar sobre o futuro e quais são seus objetivos no campo financeiro e de trabalho. Agora… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Entregar-se não é uma opção válida, menos ainda para uma pessoa como você, que sempre luta pelo que quer. Há sinais que indicam claramente que é uma pessoa que gosta de você…

Dinheiro & Trabalho: A fluidez com que a abundância que aos poucos chegará à sua vida, de forma regular e sincronizada aumentará sua sensação de estar indo na direção certa quando pensa e atrai dinheiro. No trabalho… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Com tranquilidade e paz, tudo pode ser alcançado no amor. Bom momento para começar a descobrir coisas novas no amor e pode se surpreender com o que pode acontecer agindo…

Dinheiro & Trabalho: Um novo mundo deve se abrir em relação ao trabalho. Vão lhe propor que você participe de um setor no qual até agora não tinha pensado, que lhe deixará com um pouco de desconfiança. Não pense… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de Hoje | SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sua criatividade e magnetismo estarão em um momento fabuloso para que sejam captados por quem se sentirá atraído por tudo isso que você emana nesse momento, que acima…

Dinheiro & Trabalho: Terá uma atividade extra que vai gostar porque ela será como uma baliza que guiará sua vida profissional de agora em diante. As influências astrais são positivas, sem despesas imprevistas, sem sérias… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Por mais que não acredite, você terá uma oportunidade de encontrar a pessoa com quem compartilhar seus dias de agora em diante, dentro de seu círculo profissional. Bom momento…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando o momento de adquirir aquilo que você deseja há muito tempo, mas não queira abraçar tudo de uma vez, vá com calma e disciplina. Embora não seja visto assim por você, tudo se… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Preste mais atenção às pessoas nesta semana, é que às vezes, nos gestos e detalhes mais simples, é onde os maiores sentimentos são demonstrados. Por causa disso, as dificuldades…

Dinheiro & Trabalho: Durante a próxima semana, a relação profissional com algum colega pode ficar bastante complicada e criar obstáculos desnecessários, no entanto, toda essa tensão estará prestes a terminar com… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Este é o momento oportuno para expressar seus desejos, suas intenções, já que quem lhe interessa estará muito receptivo e enxergará você de uma outra maneira. As demonstrações…

Dinheiro & Trabalho: Esta semana deve começar uma etapa astral que se mostra bem mais favorável para tudo o que se relaciona ao seu dinheiro. Terá momentos de relaxamento ao ver que a tempestade está indo embora. É… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de Hoje | ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Este é um momento das intuições e, se as seguir, descobrirá amor em alguém que logo conhecerá e que aos poucos roubará todos os seus sonhos. Chegará o dia em que você vai querer…

Dinheiro & Trabalho: Haverá situações muito intensas em seu trabalho, sua energia atrairá oportunidades e boas vibrações para você, relacionada ao que sabe fazer. A assinatura de um contrato importante está muito próxima. Há… Continue lendo o signo Áries

