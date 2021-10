Igreja evangélica LGBTQIA + promove palestra sobre diversidade sexual e de gênero em Osasco

A Igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo, em Osasco, realizará no dia 20 de novembro, às 19h, uma palestra com o tema “Diversidade Sexual e Gênero”. O evento contará com a presença de Ilderlon Freire, coordenador do Núcleo Pedagógico de Ensino da Região de Osasco.

publicidade

O pastor Eliel Eloy, fundador da igreja, explica que o objetivo da palestra é sensibilizar a sociedade sobre respeito aos direitos da comunidade LGBTQIA + e desmistificar preconceitos sobre a diversidade sexual e suas identidades de gênero.

A ação faz parte do Centro de Educação Redenção – CER, departamento de ensino da igreja. “É importante que o tema seja debatido em diversos setores da sociedade, incluindo as igrejas, porque falar sobre gênero e sexualidade faz parte da construção baseada no respeito à diferença, com igualdade de direitos e oportunidades”, declara o pastor Leandro Vital.

publicidade

A palestra será presencial e seguirá todos os protocolos contra a covid-19. Para participar é necessário reservar vaga por meio do telefone WhatsApp (11) 97726-2007. O Ministério Redenção Incluir em Cristo está localizado na Rua João Crudo, 289, no Centro de Osasco.

“ABSURDO”// Tata Estaniecki reclama da falta de fraldário em banheiro masculino de restaurante