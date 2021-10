Tata Estaniecki reclama da falta de fraldário em banheiro masculino de restaurante: “Absurdo”

A influenciadora digital Tata Estaniecki, esposa de Julio Cocielo, youtuber de Osasco relatou ter passado por uma situação que a deixou indignada. Nos Stories do Instagram, ela reclamou por não ter trocador de fraldas no banheiro masculino do restaurante em que foi com a família.

Tata contou que o marido não conseguiu trocar a filha do casal, Beatriz, porque o fraldário ficava somente no banheiro feminino. “A gente foi num restaurante, eu, o Júlio e a Bia, fomos almoçar. E aí a Bia fez cocô e o Julio foi trocar a fralda dela, e o trocador era só no banheiro feminino. Aí eu fiquei pensando, não sei se vocês já passaram por isso… Gente, é um absurdo ter trocador só no banheiro feminino”, disparou a influenciadora.

“Absurdo, a palavra disso vocês já sabem. E se o pai vai com a neném lá sozinho, ele vai ter que entrar no banheiro feminino? Eu não entendi. Mas eu queria dividir isso porque eu fiquei bem… Nunca ninguém falou disso né?”, continuou.

A publicação da esposa do humorista de Osasco repercutiu nas redes sociais e muitos internautas concordaram com o seu posicionamento. “É um absurdo mesmo. Na minha opinião fraldário deveria ser sempre separado por inúmeras situações”, disse um internauta.

“Machismo enraizado né? Na cabeça do dono pai não troca fralda, é responsabilidade da mulher, só pode…”, escreveu outro. “Muita gente fala disso, só não escutam”, apontou outro. “Deveria ter nos dois banheiros mesmo, meu marido e eu já passamos por isso”, comentou outro internauta no Twitter.

