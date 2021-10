Sammy e Pyong Lee reatam casamento após suposta traição: “Arrependimento verdadeiro”

O ex-BBB Pyong Lee e a influenciadora digital Sammy Lee anunciaram, nesta quarta-feira (20), que fizeram as pazes e reataram o casamento. A decisão veio três meses após a separação, que aconteceu após rumores de uma suposta traição de Pyong durante sua participação no reality show “Ilha Record”.

publicidade

“O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria”, escreveu o hipnólogo, ao publicar uma foto com Sammy e o filho Jake.

O anúncio veio cinco dias após Pyong voltar para as redes sociais e publicar um vídeo em que pede perdão à Sammy. Nas redes sociais, Sammy compartilhou a mesma foto que o marido e declarou: “Me permiti conhecer essa nova pessoa, mas também escolhi perdoar, em verdade, o Homem que jurei não abandonar, diante de Deus”.

publicidade

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Pyong Lee (조영래) (@pyonglee)

O casal mora em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Após a separação conturbada, Sammy chegou a mudar-se da mansão que morava enquanto casada com o ex-BBB e foi para um imóvel com 850 m².

publicidade

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Sammy (@sammylee)

“SONHOS SE REALIZAM”// Após cobertura em Alphaville, MC Dricka compra ônibus de R$ 1 milhão