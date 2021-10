Suspeito é preso com arma ilegal e milhares de reais, dólares e euros em casa, em Cotia

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (19) com uma arma de fogo ilegal e milhares de reais, dólares e euros guardados em casa, em Cotia.

Ele foi detido no apartamento em que reside, na Vila Hortência. Uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi até o imóvel e, no local, prestou apoio no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido durante investigações que apuram o crime de fraude.

Como resultado, foram localizados e apreendidos R$ 21.110,00 US$ 1.117,00 dólares e 3.100,00 euros em espécie, além de uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração suprimida, 24 munições, dois carregadores, celular, dois notebooks e anotações contábeis.

Exames periciais foram solicitados e o homem preso em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia e o autor encaminhado à Cadeia Pública local para permanecer à disposição da Justiça.