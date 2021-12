Inauguração da Cozinha Solidária em Osasco recebe Moção de Aplauso na Câmara

A 24ª Cozinha Solidária do país foi inaugurada no Jardim Bonança, em Osasco, no dia 4 de dezembro. A iniciativa recebeu, nesta terça-feira (14), uma Moção de Aplausos, proposta pelo vereador Emerson Osasco (Rede) e aprovada por unanimidade.

O vereador osasquense destacou a importância da ação, principalmente em meio ao cenário atual no país. “Com a pandemia, a fome tem se agravado. Estudos mostram que cerca de 5 milhões de pessoas estão desnutridas no Brasil. E a realidade mostra que a situação pode piorar”, comentou Emerson Osasco.

“É triste ver o quanto existem famílias precisando de alimentos, precisando do básico, e que estão revirando lixo em busca de alimento”, continuou o parlamentar, que marcou presença na inauguração do projeto em Osasco.

O projeto Cozinha Solidária é o primeiro a ser instalado em Osasco, mas já está em sua 24ª edição, tendo percorrido diversas cidades. A ação é desenvolvida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e distribui diariamente centenas de marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade.