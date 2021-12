Vivo tem vagas de estágio abertas em Osasco e São Paulo com bolsa de até R$ 1,9 mil

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2022 da Vivo, que oferece 750 vagas em Osasco, São Paulo e em mais 15 cidades no país. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1.900, de acordo com a carga horária e o local do estágio.

publicidade

O Programa de Estágio da Vivo terá duração de 12 a 24 meses e é destinado aos candidatos que têm formação da graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, com disponibilidade para estagiar entre 4h e 6h diárias.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale transporte, vale refeição, assistências médica e odontológica, 50% de descontos em produtos de internet, telefone fixo e TV da Vivo, folga no aniversário e convênios com instituições educacionais (ensino superior e escola de idiomas).

publicidade

Os inscritos poderão atuar nas áreas de Tecnologia e Digital, Marketing e Produtos, Finanças, Engenharia, Experiência do Cliente, Recursos Humanos, Sustentabilidade, Jurídico, Vendas e Auditoria.

O processo seletivo será 100% online, com testes, vídeo desafio, dinâmicas e entrevistas, e por fim, admissão, prevista para acontecer a partir de fevereiro de 2022.

publicidade

Além das oportunidades em Osasco e São Paulo, o Programa tem vagas abertas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Caxias, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Londrina, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Uberlândia e Vitória.

Inscrições nas vagas de estágio da Vivo:

Os interessados têm até o dia 3 de janeiro para se inscrever, pelo site 99 Jobs, onde podem ser encontradas mais informações.

OPORTUNIDADES// IBGE abre 2.159 vagas temporárias para o Censo 2022 em Osasco, Barueri e região