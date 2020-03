Indefinição sobre funcionamento dos shoppings União e Osasco Plaza incomoda funcionários

Após o SuperShopping Osasco se antecipar à recomendação do governo do estado e anunciar que, a partir desta sexta-feira (20) ficará fechado por período indeterminado, funcionários de lojas dos dois outros grandes shoppings da cidade temem pela saúde em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e reclamam de indefinição em torno do assunto.

“Não tivemos nenhuma informação”, reclama um funcionário de uma loja no União que pediu anonimato por temer represálias. “Ficamos sabendo que o SuperShopping não vai abrir e estamos preocupados com tal atitude, sem atitude, do União”, afirma.

Ele e os colegas de trabalho temem ser contaminados pela doença. “As pessoas podem se aglomerar aqui”. O homem também reclama da falta de orientações por parte do shopping relacionadas a ações de prevenção ao coronavírus. “Não deram a mínima”.

Outros funcionários de lojas do União chegaram a informar, também sob anonimato, que, em uma reunião com um grupo de lojistas, foi informado que o shopping acataria a recomendação do governo do estado e ficaria fechado a partir do dia 23. Algumas lojas inclusive estariam antecipando as férias de funcionários, outras barraram contratações que já estavam encaminhadas.

No entanto, mais de um dia depois da solicitação do governo do estado como medida de combate à doença, ainda não há uma posição oficial do Shopping União sobre o possível fechamento.

A assessoria do centro de compras foi procurada pela reportagem desde a tarde de ontem (18), mas ainda não deu retorno ao questionamento. O SAC do shopping informa aos clientes que a única informação disponível é que o empreendimento funcionará nesta quinta-feira até às 22h. Recomenda que se fique atento às informações nos canais oficiais do União, como site e página no Facebook, onde não havia, até às 16h desta quinta, qualquer menção ao coronavírus.

Osasco Plaza

A indefinição e o medo de contaminação pelo covid-19 também incomodam funcionários do Osasco Plaza Shopping. “Aqui na loja, temos uma funcionária com suspeita do coronavírus. Ela foi afastada por dez dias, mas as pessoas não estão levando a sério. Hoje mesmo, quando chegamos no shopping para abir a loja, tinha uma fila de pessoas, inclusive idosos, esperando para entrar. As pessoas precisam entender que a questão é séria”, afirma um funcionário de uma loja no centro de compras.

Até o momento, a única medida é a adoção de horário reduzido, das 12h às 20h. O SAC informa que ainda não há definição sobre o possível fechamento.