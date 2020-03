Osasco Plaza fecha a partir desta sexta (20) e União deve ignorar recomendação do governo contra o coronavírus

O Osasco Plaza Shopping deve ficar fechado por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (20) e é mais um empreendimento da região que se antecipa à recomendação do governo do estado como medida de combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19).

A recomendação estadual é que os shoppings da Grande São Paulo suspendam suas atividades entre 23 de março e 30 de abril.

A decisão foi tomada em reunião entre lojistas e a direção do shopping e ocorre após matéria do Visão Oeste publicada na tarde desta quinta sobre o incômodo e temor gerado em funcionários do empreendimento e do shopping União com a indefinição sobre o funcionamento dos dois shoppings em meio à pandemia e a recomendação do governo.

O SuperShopping Osasco anunciou ontem (18) que ficará fechado por tempo indeterminado a partir desta sexta.

“Shopping União estará aberto em seu horário habitual”

Já o Shopping União continua sem se pronunciar oficialmente sobre a questão. No entanto, circula entre os funcionários que trabalham em lojas do centro de compras um comunicado da direção avisando que o empreendimento funcionará em horário normal, ignorando a recomendação do governo para ajudar no combate à pandemia.

“Estamos empenhados na solução dos atuais acontecimentos, tomando providências necessárias e organizando o shopping para garantir o atendimento e abastecimento da nossa sociedade”, diz o comunicado da direção do centro de compras.

O documento afirma ainda que é facultativo às lojas do União modificações ou ajustes nos próprios horários, “visto que o shopping estará aberto em seu horário habitual”.

A decisão causa temor entre funcionários de lojas do shopping União. “Todos os outros shoppings da região irão fechar. Ou seja, haverá uma aglomeração total no União”, avalia um funcionário de uma loja na praça de alimentação do União.

“Por ser o único shopping aberto, as pessoas podem se aglomerar aqui”, completa ele, que também reclama da falta de orientações por parte do shopping relacionadas a ações de prevenção ao coronavírus. “Não deram a mínima”.