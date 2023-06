Inscrições abertas em concurso público com 200 vagas de aluno-oficial da PM; salário de R$ 3,8 mil

Estão abertas as inscrições em concurso público para 200 vagas de aluno-oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com salário de R$ 3.815.

publicidade

Para participar do certame o candidato deve ter entre 17 e 30 anos, exceto para o candidato pertencente aos quadros da PM/SP, e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens). A altura mínima exigida é de 1m55 para mulheres e de 1m60 para homens.

O ingresso na Polícia Militar de São Paulo por meio do concurso público para cargo inicial de aluno-oficial se dará por meio de: exames de conhecimentos, com aplicação de provas objetiva e dissertativa; exames psicológicos, de aptidão física e de saúde; avaliação de conduta social e da reputação; e análise de documentos.

publicidade

Como se inscrever no concurso público com vagas na PM:

Os interessados em participar do certame devem fazer a inscrição até o dia 22 de junho, no site da Fundação Vunesp, onde podem encontrar mais informações. O valor da inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e poderá ser pago em qualquer agência bancária.

O edital do concurso está disponível aqui.