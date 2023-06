Ederson, goleiro do Manchester City pede bandeira de Osasco para final da Champions League

Ederson, goleiro do Manchester City pede bandeira de Osasco para final da...

Caso o time inglês do Manchester City vença a italiana Internazionale de Milão na final da Champions League, a bandeira de Osasco pode ser levantada para as câmeras de televisão de mais de 200 países. Isso porque Ederson Moraes, goleiro do City e nascido em Osasco, será o único brasileiro presente na final da maior competição de futebol de clubes da Europa, prevista para às 16h deste sábado (9).

Segundo Izadora Moraes, irmã do arqueiro titular do City, Ederson pediu a ela para enviar uma bandeira de Osasco para Istambul, cidade da Turquia onde acontecerá a final da Champions League 2023.

Izadora recebeu a bandeira das mãos do vereador Fábio Chirinhan (PP) e do presidente da Câmara Municipal de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos), na tarde desta quarta-feira (7).

Os vereadores estão esperançosos com a vitória do City e que a bandeira de Osasco chegue aos quatro cantos do mundo.