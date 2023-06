Emidio consegue R$ 1,7 milhão em recursos para cidades da região investirem em Saúde

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) destinou oito emendas parlamentares que totalizam R$ 1,7 milhão para prefeituras da região investirem em Saúde. Os recursos serão destinados às cidades de Itapevi, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Pirapora, Cajamar, Embu Guaçu e São Lourenço.

Emidio informou que recebeu ofícios do governo de São Paulo sinalizando que os recursos estão disponíveis. “Estou muito satisfeito em contribuir com a destinação de emendas para a nossa região. Esses recursos vão proporcionar o fortalecimento no SUS da região, levando mais e melhores atendimentos à população”, afirmou o deputado e ex-prefeito de Osasco.

De todas as cidades contempladas pelos recursos conquistados pelo deputado petista, Barueri será a beneficiada com recursos para aquisição de uma ambulância. As demais são para o custeio.

Em publicação nas redes sociais, Emidio reforçou que continua os trabalhos na busca por mais recursos para a região. “Estou sempre à disposição de toda a população da nossa região para trabalharmos por mais recursos”, finalizou.