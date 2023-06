Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira divulga mais de 30 vagas de emprego

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira divulgou ontem mais de 30 novas vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades são para atuar nas empresas Zematti RH, Unifisa, Nissin e Weber.

As vagas disponíveis são para os cargos de: operador de logística (para pessoa com deficiência), assistente de crédito júnior (para pessoa com deficiência), assistente de seguros, líder de refrigeração, eletromecânico de refrigeração, meio oficial de refrigeração e oficial de manutenção.

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado até quarta-feira, 14 de junho, para o e-mail currículos@jandira.sp.gov.br ou comparecer pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes, em Jandira).

Confira os requisitos necessários para candidatar-se às vagas de emprego:

Operador de Logística (PcD):

A partir de 18 (dezoito) anos;

Ensino Fundamental//

Assistente de Crédito Jr (PcD):

A partir de 18 (dezoito) anos;

Ensino Superior;

Ensino Médio;

Excel intermediário;

Conhecimento em consórcio, contrato social de empresa, imposto de renda, DRE e Serasa.//

Assistente de Atendimento Jr (PcD):

A partir de 18 (dezoito) anos;

Ensino Médio/Superior;

Experiência na função;

Conhecimento em pacote office;

Boa comunicação escrita e verbal.//

Assistente de Seguros II:

A partir de 18 (dezoito) anos;

Ensino Médio/Superior;

Experiência na função;

Conhecimento em excel;

Experiência em corretoras de seguros.

Líder de Refrigeração:

A partir de 18 (dezoito) anos;

Ensino Médio;

Curso profissionalizante em elétrica;

Experiência na função;

Possuir NR 10 de 40h.//

Eletromecânico de Refrigeração:

A partir de 18 (dezoito) anos;

Ensino Médio;

Desejável curso profissionalizante em refrigeração;

Experiência na função;

Possuir NR 10 e NR 35.//

½ Oficial de Refrigeração:

A partir de 18 anos;

Ensino Médio;

Desejável curso profissionalizante na área;

Experiência na função;

Possuir NR 35;

Conhecimento de componente, elétrica e interpretação de desenhos.//

Oficial de Manutenção:

De 28 a 50 anos;

Sexo masculino;

Ensino Médio;

Experiência na função;

Conhecimentos em alvenaria, hidráulica e pintura.