Inscrições abertas para curso gratuito de pilotagem preventiva

A Defesa Civil de Barueri está com inscrições abertas para o curso gratuito de Pilotagem Defensiva para motociclistas, que acontecerá no dia 9 de junho. Para participar, basta ser habilitado na categoria A e dispor de moto própria. Os interessados que ainda não possuem habilitação podem se inscrever apenas para a parte teórica do curso.

O curso é gratuito e possui seis horas de treinamento, com teoria pela manhã e exercícios práticos no período da tarde. No dia do evento, os participantes deverão doar um quilo de alimento não perecível que será revertido à comunidade.

A inscrição vai até o dia 7 de junho e pode ser feita no site: https://goo.gl/ihSRuD.

Mais informações através do telefone 4199-1400 (ramal 188 ou 214) ou do e-mail sas.defesacivil.escola@barueri.sp.gov.br.