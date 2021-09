Inscrições em concurso com 186 vagas de professor em Osasco começam nesta segunda (13)

Começam nesta segunda-feira (13) as inscrições no concurso público da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito), com 186 vagas para professores de ensino infantil.

publicidade

Do total das oportunidades, 179 vagas são para professor de desenvolvimento infantil, com salário de R$ 2.886,24 e jornada de 40 horas semanais. Exige-se ensino superior completo em pedagogia e experiência de pelo menos três anos no magistério.

Outras sete vagas são para o cargo de professor polivalente – PEBI, com remuneração de R$ 2.970,52 e jornada de 25 horas semanais. É necessário ter graduação ou licenciatura em pedagogia e habilitação em magistério para educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

publicidade

Para os dois cargos, a Fito oferece cesta básica ou vale-alimentação e vale-transporte. Há ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A seleção para concurso público em Osasco será feita por meio de prova objetiva, marcada para o dia 5 de dezembro.

publicidade

Como se inscrever no concurso público da Fito, em Osasco:

Os interessados devem se inscrever entre esta segunda-feira (13) e o dia 18 de outubro, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa para se inscrever é de R$ 86,50 para professor de desenvolvimento infantil e R$ 56,50 para professor polivalente – PEBI.

Confira aqui para ler o edital na íntegra.

OPORTUNIDADES// Multinacional abre vagas para motoristas com CNH D/E em Osasco