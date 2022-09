Instituto Atos e Amor faz campanha de arrecadação de alimentos neste sábado (24) em Alphaville

O Instituto Atos e Amor, sediada no Centro Comercial de Alphavile, em Barueri, realiza neste sábado (24) a 4ª edição do Drive-Thru Solidário, para arrecadação de alimentos.

publicidade

Quem puder e quiser colaborar pode doar arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, água, entrer outros itens.

Criado em 2020, o instituto tem o propósito de combater a fome e a desigualdade social que se agravou durante a pandemia do Covid-19.

publicidade

As doações devem ser feitas no Centro Comercial, portão da Alameda Madeira, 322, em Alphaville, Barueri, das 10h às 16h. Eles também aceitam doações por pix. Todas as informações estão no perfil do Instagram @atoseamor.