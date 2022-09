Cioeste pode indicar método consorciado para destinação de resíduos

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) recebeu na quarta-feira (21) o o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Fernando Chucre.

O assunto principal da reunião foi as diretrizes e alternativas a respeito do destino dos resíduos sólidos, antiga preocupação do consórcio.

De acordo com o secretário, o Estado está incentivando a coleta de resíduos maneira regionalizada e que irá financiar entidades consorciadas como o Cioeste, para a realização de estudos que levantem o diagnóstico do problema, para buscar por soluções adequadas a cada região.

“É importante que seja com organização consorciada, porque vocês têm todo um ponto de vista estratégico, de redução de risco e de adoção de medidas mais adequadas para a questão da disposição dos resíduo, de maneira articulada”, disse.

Chucre informou ainda que o governo vai assinar contrato com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que prevê recursos da ordem de R$500mi, para o projeto Renasce Tietê, a ser empregado exclusivamente na região do Alto Tietê, para recuperação de nascentes e mata ciliar, reflorestamento e demais investimentos necessários, inclusive com relação a ocupações irregulares nas nascentes.