Câmara de Osasco aprova projeto que institui plano de carreira para vigias municipais

A Câmara Municipal de Osasco aprovou durante a sessão de quinta-feira (22) o Projeto de Lei Complementar 11/2022, que propõe melhorias para a categoria dos vigias municipais.

O projeto de autoria do Executivo Municipal prevê alterações na Lei Complementar 166/2007, que criou o cargo de vigia na Prefeitura, assim como instituiu o plano de carreira e escalas de vencimento da categoria. O texto, que havia sido aprovado em Primeira Discussão na última terça-feira (20), recebeu 11 votos favoráveis nesta segunda.

As mudanças propostas no projeto atendem a uma reivindicação antiga da categoria e têm, como diferencial, o pagamento de adicional de risco de vida aos vigias no valor de 100% dos vencimentos.

Com a aprovação em 2º turno, a matéria seguirá para apreciação do prefeito Rogério Lins (Podemos), que deve sancionar os benefícios que atendem a categoria.