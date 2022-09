Humorista Emerson França traz seu show de stand up para Santana de Parnaíba neste domingo (25)

Humorista Emerson França traz seu show de stand up para Santana de...

A Arena de Eventos de Santana de Parnaíba receberá a grande apresentação de stand up comedy de Emerson França no domingo (25).

O humorista Emerson França sobe ao palco com o show “Vamu Ri 3 – O humor do rádio agora no teatro”.

No espetáculo, o comediante, que apresenta o famoso “A Hora do Ronco, leva a caracterização de seus personagens, iluminação e trilha sonora divertida ao público. O show começa às 19h.

A Arena de Eventos fica na Av. Esperança, 450, Campo da Vila, Santana de Parnaíba. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Bilheteria Express.