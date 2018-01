IPVA 2018 não virá pelo Correio

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo não vão mais receber pelo correio o aviso de vencimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 2018. A consulta deverá ser feita apenas pela internet, no site www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br. Para isso é preciso fornecer o número do Renavam e a placa do veículo.

O valor também está disponível em toda a rede bancária a desde 21 de dezembro. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, bastando o número do Renavam do veículo.

Em nota, a Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz) explica que, em busca de sustentabilidade, “tem estreitado seu relacionamento com os proprietários de veículos e a migração dos avisos de vencimento do IPVA em papel para o ambiente digital é o próximo passo dessa relação”.

Ainda de acordo com a Sefaz, “além de eliminar o risco de extravio de correspondências e contribuir com as boas práticas de sustentabilidade, ao tornar as informações sobre o IPVA disponíveis em ambiente digital, a Secretaria da Fazenda quer que o proprietário de veículos possa se informar e se programar para as datas de vencimento de imposto de uma forma simples, direta e acessível”.

Para tirar dúvidas, a Sefaz disponibiliza canais eletrônicos de atendimento, pelo 0800-170 110 ou no site https://portal.fazenda.sp.gov.br/.