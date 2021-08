Itapevi abre 4 mil vagas para castração gratuita de cães e gatos

Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições online para a castração gratuita de cães e gatos em Itapevi. Nesta etapa, a Prefeitura disponibilizou 4 mil vagas para os procedimentos, que começam a ser realizados em setembro.

As inscrições devem ser feitas pelo sistema online no site da Prefeitura (https://castracao.itapevi.sp.gov.br) ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347, na Cidade Saúde) ou na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais (Rua Heloisa Hideko Koba, 21, Vila Nova Itapevi). Os interessados devem ter em mãos cópias do RG e CPF e comprovante de residência.

A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrará em contato telefônico com os inscritos, ao longo das próximas semanas, comunicando o agendamento do procedimento cirúrgico do pet. Por isso, é importante registrar um número de telefone que pode ser contatado de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Pode ser solicitada a castração de até três animais (gatos ou cães) por CPF. Além disso, o procedimento só será realizado em cães e gatos, sem raça definida, a partir dos seis meses de idade, com no máximo 20 quilos. Durante a cirurgia, o animal tem sua orelha tatuada permanentemente para controle populacional.

Para facilitar o processo de castração, o serviço do Castramóvel ficará estacionado em seis regiões em diferentes períodos. As cirurgias acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no local previamente definido. Já a ordem de início dos locais de castração será definida pela região com maior número de solicitações de castração.

Confira os locais onde o Castramóvel de Itapevi estacionará para a castração gratuita:

Na região de Amador Bueno, a unidade atenderá em frente ao Instituto Irmã Jecia Pinheiro, na Avenida Cruz Grande, 2.500, Chácara Monte Serrat;

No Julieta e Bairro dos Abreus, o Castramóvel realizará os procedimentos no Centro de Convivência do Idoso (CCI), na Av. Cesário de Abreu, 915, Bairro dos Abreus;

Na região da Vila Dr. Cardoso e Vitápolis, o local de castração será na Kolping Cardoso, na Rua Ismênia de Abreu Dias, 126;

Na região do São Carlos e Portela, o atendimento será na ACEI (Associação Cultural e Esportiva de Itapevi), na Rua Helena de Abreu da Silva, 225, São Carlos;

Na região da Cohab e Santa Rita, o serviço acontecerá na Secretaria de Esportes e Lazer, na Avenida Luiz Belli, 1.087, Alto da Colina;

Na região da Vila Nova Itapevi e Jardim Dona Elvira, o local de castração será no Parque da Cidade, na Rua Dimarães Antonio Sandei, 550, Cidade Saúde.

