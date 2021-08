Lojas do Parque Shopping Barueri têm vagas de emprego abertas

A General Shopping e Outlets do Brasil, administradora de shoppings e outlets que reúne 15 empreendimentos em diferentes estados do país, entre eles o Parque Shopping Barueri, conta atualmente com mais de 70 vagas abertas.

Em meio à retomada da economia após as limitações impostas pela pandemia de covid-19, o varejo continua sendo a porta de entrada do mercado de trabalho para muitos profissionais e a oportunidade de recolocação, para outros.

Em lojas do Parque Shopping Barueri, há vagas abertas para operadora de caixa, manicure, vendedora, e para trabalho intermitente. Confira as oportunidades disponíveis e como se candidatar no site do centro de compras.

