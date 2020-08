Itapevi: casal chinês sequestrado passa horas no porta-malas e é libertado em mudança de cativeiro

A Guarda Civil Municipal prendeu dois sequestradores de um casal de comerciantes chineses, em Itapevi, na noite desta quarta-feira (19). Os reféns, que passaram o dia amarrados no porta-malas do veículo, foram libertados em seguida.

O casal estava desaparecido durante todo o dia, segundo o “1° Jornal”, da TV Bandeirantes. Após iniciar as buscas, os guardas conseguiram localizar o carro utilizado pelos criminosos, um Ford Ka branco, no momento em que eles mudavam as vítimas de cativeiro. Aos policiais, os reféns disseram que foram agredidos e passaram o dia sob ameaças de morte.

Dois sequestradores foram presos. Com eles, foram encontradas e apreendidas máquinas de cartão. Outros dois criminosos que tiveram participação no crime estão foragidos.