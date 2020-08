Folclore será celebrado em live do CEU das Artes de Osasco

Na sexta-feira (21), a Prefeitura de Osasco, por meio da parceria entre a Secretaria de Cultura e o Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, vai realizar uma live em comemoração ao mês do Folclore. O evento virtual será transmitido pela página do CEU das Artes no Facebook, a partir das 16h.

A programação está repleta de apresentações, organizadas pelo Núcleo de Artes Cênicas em conjunto com a Biblioteca Digital, como contações de histórias, performances literárias, animações, aulas de capoeira e também cenas teatrais.

A live será promovida com o objetivo de levar entretenimento para o público, além de valorizar a cultura popular brasileira, com a presença e convidados especiais, tais como Companhia do Reconto, Cia Ozarte, Gustavo Pompiani, Cia Clareou, Vinicius Ramos, Renata Bruggemann e Grupo Miremis.

Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do CEU das Artes:

CEU Bonança: Facebook e Instragram

CEU 1° de Maio: Facebook e Instagram