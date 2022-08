Itapevi coloca Carreta da Saúde no Quatro Encruzilhadas

A Prefeitura de Itapevi anunciou que a Carreta da Saúde estará atendendo o bairro Quatro Encruzilhadas a partir da próxima segunda-feira (5).

publicidade

O equipamento, que atende os moradores das regiões que ainda não contam com unidades de saúde, ficará estacionado na Estrada do Cruzeiro, 25 (em frente ao bar do Darci), até o dia 16 de setembro.

Lá os pacientes poderão receber atendimento médico de clínica geral, odontologia e enfermagem, além de serviços como vacinação, coleta de exame papanicolau e laboratoriais, medicação de urgência, controle de pressão e de glicemia, bem como teste rápido de HIV, sífilis e hepatite.

publicidade

Para receber atendimento, o paciente precisa apenas apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), RG e cartão de alguma unidade de saúde ou comprovante de endereço.

Na sequência, a Carreta da Saúde vai atender os moradores do bairro Nova Cotia (do dia 19 até o dia 29), estacionando na Rua Pavão. Depois, na primeira quinzena de outubro, o atendimento será oferecido em Monte Serrat, na R. José Augusto Carmaneiro, 963, até o dia 14.