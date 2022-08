Cotia começa a vacinar contra a covid-19 todas as crianças com 4 anos ou mais

Cotia começa a vacinar contra a covid-19 todas as crianças com 4...

A Secretaria de Saúde de Cotia inicia nesta quarta-feira (31) a vacinação contra a covid-19 em todas as crianças que tenham 4 anos ou mais. Esta faixa etária será atendida com a Coronavac, do Instituto Butantan.

A vacinação será feita em seis Unidades Básicas de Saúde de Cotia (confira o endereço das unidades abaixo) devido à quantidade de doses que o município recebeu do governo estadual para esta faixa etária.

Para que a criança seja vacinada, basta comparecer na UBS com documento com foto da criança e do responsável, comprovante de endereço de Cotia e, caso a criança não tenha CPF, é obrigatório levar o cartão SUS.

A administração municipal orienta ainda que o responsável faça o pré-cadastro do criança no site do governo estadual ww.vacinaja.sp.gov.br.

Vacinação de crianças com comorbidades

Em Cotia, crianças de 3 anos de idade que tenham comorbidades também já podem ser vacinadas contra a covid-19. Além dos documentos da criança e do responsável, é preciso apresentar o laudo/documento médico que ateste a condição. Esta faixa etária também só é atendida com a vacina contra a covid-19 nas UBS’s abaixo.

Vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, nas UBSs: