Osasco tem saldo positivo de quase 1 mil empregos com carteira assinada em julho

No mês de julho, Osasco registrou saldo positivo de 971 vagas de emprego com carteira assinada. Foram 8.126 admissões contra 7.155 desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Novamente o destaque foi para o setor de Serviços, com admissão de 673 trabalhadores, seguido pela Construção Civil (154), Comércio (111), Indústria (32) e Agropecuária (1). Já o estoque, que é a quantidade total de vínculos ativos pela CLT, chegou a 178.109 vínculos.

O fato de Osasco estar geograficamente situada entre as principais rodovias do Estado, como Castello Branco, Anhanguera, Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas, é um dos fatores que contribuíram para o interesse do setor privado na cidade em razão da maior facilidade para a logística quanto à chegada de insumos, produção, transporte e distribuição do produto já pronto para consumo.

Entre as grandes empresas que escolheram Osasco para tocar seus negócios recentemente estão a Mercado Livre, iFood, Rappi e Mercadocar.

Destaque em 2021

Em 2021, Osasco se destacou por encerrar o ano como a cidade que mais gerou empregos no Brasil, com mais de 100 mil novos postos de trabalho.

Dados do Caged apontaram que entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, as líderes em geração de vagas foram Osasco, com alta de 16% em relação a 2020 e saldo de 24 mil novos empregos, seguida por Nova Hamburgo (RS), que apresentou alta de 12% e saldo de 7,74 mil postos. Osasco e Nova Hamburgo tiveram os desempenhos puxados pelo segmento de tecnologia.

