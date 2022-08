Inscrições abertas para o curso de manicure e pedicure em Barueri

Estão abertas as inscrições para o curso de manicure e pedicure em Barueri, oferecido pela Secretaria da Mulher. O curso será com a profissional Cinthia Pedro.

publicidade

Para se inscrever, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e comprovante de vacinação na recepção do Salão de Beleza (3º andar da Secretaria da Mulher – Av. Sebastião Davino dos Reis, 756 – Jardim Tupanci).

As aulas começam no dia 1º de setembro, e será em todas as quintas-feiras, em dois períodos: das 9h às 12h, e das 13h às 16h.

publicidade

As vagas são limitadas.