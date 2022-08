Mercado Livre abre 10 vagas de representante de experiência do cliente em Osasco

O Mercado Livre, que tem sede em Osasco, está com 10 vagas de emprego abertas para o cargo de representante de experiência do cliente (Customer Experience). As oportunidades foram divulgadas hoje (29) no portal Vagas.com.

O salário é a combinar. A empresa oferece aos colaboradores benefícios como assistências médica e odontológica, auxílio creche, auxílio farmácia, vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida. Há ainda restaurante interno e a possibilidade de home office.

Os requisitos exigidos para as vagas são: ter mais de 18 anos, ter conhecimento em informática, boa comunicação, perfil questionador ativo, além de proatividade e boa relação interpessoal.

Os interessados devem acessar o portal Vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas/v2427168/pessoa-representante-de-customer-experience) para se candidatar e obter mais informações sobre as oportunidades de emprego.

