Excluído de debate na TV, Pablo Marçal promete “o maior salário mínimo da América Latina”

Após ter sido excluído do primeiro debate realizado na Band, na noite deste domingo (28), o candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal, foi às portas da emissora para protestar. Na ocasião, ele afirmou que, se for eleito, os brasileiros terão “o maior salário mínimo da América Latina”.

O ato realizado em frente à Band contou com a participação de apoiadores e simpatizantes da candidatura de Marçal, além da candidata a vice-presidente Fátima Pérola Neggra, e repercutiu nas redes sociais. “Vamos resistir a tudo e todos sem guia, sem fundão e sem espaços na mídia convencional”, declarou o coach.

O candidato, que é morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, disse que, apesar de não poder comparecer ao debate no qual participaram os adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), não vai desistir da disputa.

Durante o protesto, Marçal aproveitou para falar sobre seu plano de governo. Entre as propostas, o político citou que pretende tornar o salário mínimo no país o maior em toda a América Latina. “Esse é um compromisso que assumo com todos os brasileiros: a maior economia da América Latina pagará o maior salário mínimo”, frisou.

Marçal declarou que está lutando para levar esta e outras propostas para a população. “Sou um único com propostas sólidas e tenho o direito de levá-las ao conhecimento do povo brasileiro, especialmente àqueles que querem uma alternativa contra essa polarização”, finalizou o candidato.