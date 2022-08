Furlan anuncia nova via ligando Parque Imperial ao Alphaville

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) anunciou nas redes sociais que o bairro Parque Imperial vai ganhar um novo acesso ao Alphaville.

De acordo com Furlan, a prefeitura vai iniciar uma nova ligação para que todo o trânsito do Imperial não precise passar exclusivamente pelo acesso atual, as vias Avenida João Rodrigues Nunes, Rua Chico Mendes e o Viaduto do Imperial.

O novo acesso irá margear o Rodoanel até o Tamboré, até o viaduto Ceci, ligando o Parque Imperial com o Alphaville.

