Homem é preso ao tentar roubar televisão de agência bancária

A Polícia Militar prendeu um homem na madrugada de domingo (28) na Avenida Prefeito Hirant Sanazar, no Jardim D’abril.

Ele já era procurado pela Justiça, mas os policiais foram acionados por outro motivo.

A prisão ocorreu quando os policiais foram acionados via COPOM para atender ocorrência no Banco Caixa Econômica Federal.

No local, o sujeito foi detido do lado externo com uma televisão que ele tinha subtraido da agência após ter danificado as janelas externas para adentrar no recinto.

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal, onde autoridade de plantão tomou conhecimento e tomou as medidas judiciais.